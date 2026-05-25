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Cineclubes CineRock e Cine Caesinha abrem chamada para filmes independentes no Brasil e América Latina

Livia Almeida

Inscrições estão abertas para curtas, médias e longas-metragens que poderão integrar sessões culturais gratuitas em escolas, praças e comunidades

Os cineclubes CineRock e Cine Caesinha abriram uma chamada pública voltada para realizadores, coletivos, produtoras independentes e estudantes de audiovisual interessados em exibir suas produções em circuitos culturais e comunitários.

A iniciativa busca fortalecer a circulação do cinema independente no Brasil e na América Latina por meio de sessões gratuitas realizadas em escolas, espaços culturais, praças e comunidades. A proposta é ampliar o acesso ao audiovisual e incentivar a difusão de obras produzidas fora do circuito comercial tradicional.

As inscrições podem ser feitas por meio do formulário oficial disponibilizado pelos organizadores.

📩 Formulário de inscrição para envio dos filmes

Chamada recebe curtas, médias e longas-metragens independentes

A convocatória contempla produções audiovisuais de diferentes formatos e gêneros. Entre as obras aceitas estão:

  • Curtas, médias e longas-metragens independentes;
  • Filmes de ficção, documentário, animação, experimental e videoclipe;
  • Produções brasileiras e latino-americanas;
  • Obras com preferência para classificação livre.

Segundo os cineclubes, o objetivo é construir um acervo diverso, acessível e conectado às produções independentes contemporâneas da América Latina.

Filmes selecionados poderão participar de mostras e sessões itinerantes

Os trabalhos escolhidos passarão a integrar o acervo oficial dos cineclubes e poderão ser exibidos em diferentes ações culturais promovidas pelos projetos.

Além da divulgação nas redes sociais do CineRock e do Cine Caesinha, os filmes também poderão compor mostras temáticas, exibições itinerantes e atividades comunitárias realizadas em diferentes territórios.

A proposta reforça o papel dos cineclubes como espaços de democratização do acesso à cultura, formação de público e incentivo à produção audiovisual independente.

Como enviar filmes para a chamada dos cineclubes

Os interessados devem preencher o formulário online com as informações da obra e os dados para avaliação da equipe organizadora.

📲 A publicação oficial da chamada também está disponível no Instagram:

Post oficial da convocatória no Instagram

A expectativa dos organizadores é ampliar a rede de circulação de filmes independentes e criar conexões entre realizadores, comunidades e novos públicos por meio do audiovisual.

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