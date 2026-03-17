Governo monta ação estratégica para resgate de esqueletos de baleias encontrados na região do Bailique, no Amapá

Bióloga Cláudia Regina diz que investigações preliminares dão contas que dois esqueletos adultos poderiam ser de animais com 13 ou 14 metros de comprimento, espécies presentes em todos os oceanos.

Por José Maria da Silva

Três esqueletos de cachalotes (espécie de baleia dentada) foram resgatados por técnicos do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa), na costa do estado, na região do arquipélago do Bailique e da praia do Goiabal.

Investimentos em pesquisa realizados pelo governo do Amapá, junto aos técnicos do Iepa, possibilitam estudos detalhados sobre os restos mortais de animais gigantes encontrados por moradores nativos de localidades ribeirinhas, como Abacate, no Bailique.

Pescadores informaram o instituto sobre os achados, sendo o mais recente registrado em 24 de fevereiro do ano passado. A direção da instituição organizou uma operação envolvendo biólogos, outros especialistas e moradores da região, com o objetivo de coletar todas as partes possíveis dos esqueletos.

“Recebemos a informação sobre o aparecimento dessas ossadas e, como em outras ocasiões, tomamos todas as providências para ir ao local, coletar todas as peças e trazê-las para a sede do órgão na capital. A partir daí, iniciamos uma minuciosa pesquisa para estudar os detalhes da presença da espécie em nossa região”, explicou a gerente de projetos de mamíferos do Iepa, bióloga Cláudia Regina da Silva.

Segundo ela, trata-se exclusivamente da espécie cachalote (Physeter macrocephalus), ou seja, baleias dentadas que podem atingir até 20 metros de comprimento na fase adulta. São animais cujo habitat natural são águas profundas, mas que, por diversos motivos como debilitação, doenças ou correntes oceânicas fortes, acabam chegando à região e se encalhando em locais rasos, como a praia do Goiabal e comunidades do Bailique.

Outro esqueleto foi encontrado na praia do Goiabal, em fevereiro de 2024, no município de Calçoene, localizado a cerca de 356 km da capital. De acordo com os pesquisadores, trata-se de um filhote de cachalote, que pode atingir até 4 metros de comprimento. A ossada estava completa e foi encaminhada ao Iepa, onde passou por limpeza e será montada para apreciação pública.

O terceiro achado ocorreu em 2021, na costa do município de Amapá, encalhado em um banco de areia na localidade de Bio Piratuba. A ossada, com todas as vértebras, foi encontrada por moradores locais que notificaram as autoridades.

Segundo Cláudia Regina, investigações preliminares indicam que dois desses esqueletos adultos poderiam ter 13 ou 14 metros de comprimento, sendo espécies presentes em todos os oceanos, incluindo o Atlântico, Pacífico, Índico e o Mediterrâneo.

Agência de Notícias do Amapá

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