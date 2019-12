Ônibus ficará mais caro a partir desta quarta-feira em Macapá

A nova tarifa de ônibus de R$ 3,70 passa a vigorar nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2020, conforme acordo celebrado na Justiça entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap), Prefeitura de Macapá, Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) e homologado pelo Tribunal de Justiça e Ministério Público Estadual.

Como o primeiro dia do ano é feriado, será cobrado para os passageiros pagantes o valor de R$ 1,85, denominado Tarifa Social. A partir do dia 1º o valor da meia-passagem para estudantes também será adequado ao novo valor da tarifa e será o mesmo da tarifa social.

Desde segunda-feira, as empresas circulam com 100% da frota e em horários ampliados. Na segunda-feira, 30, o horário de funcionamento das linhas é das 6h às 23h59.

Na terça-feira, 31, os ônibus começam a circular às 6h e estarão disponíveis até 2h da manhã do dia 1º de janeiro. Depois de um rápido intervalo, voltam a circular às 6h.

Falta de energia

Na manhã desta segunda-feira, 30, o atendimento no Setap para venda de recargas não funcionou. Um curto circuito ocorrido no bairro central deixou o prédio e diversos outros no entorno sem energia durante toda a manhã. A expectativa é que o atendimento seja retomado à tarde.

Ascom/Setap

