Ítalo Ferreira e Rayssa Leal são indicados a Prêmio Laureus

Brasileiros concorrem na categoria esporte de ação

Nesta quarta (15) foi anunciado que os brasileiros Ítalo Ferreira e Rayssa Leal estão entre os seis finalistas na categoria de melhor atleta de esporte de ação do Prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte e que será entregue no dia 17 de fevereiro em Berlim (Alemanha).

O surfista potiguar foi indicado após conquistar pela primeira vez o título do Circuito Mundial de Surfe. O feito foi alcançado no dia 19 de dezembro de 2019 após ele derrotar Gabriel Medina na final no Billabong Pipe Masters, última etapa do Circuito Mundial de surfe, realizada na ilha de Oahu, no Havaí.

Já Rayssa, de apenas 12 anos e que também é conhecida como a fadinha do skate, garantiu o vice-campeonato mundial de skate street em setembro do último ano.

Os outros concorrentes ao Laureus de melhor atleta de ação são o norte-americano Nyjah Huston (atual campeão mundial de skate street), a havaiana Carissa Moore (atual campeã mundial do circuito feminino de surfe), a norte-americana Chloe Kim (campeã mundial de snowboard) e o canadense Mark McMorris (vice-campeão mundial de snowboard).

EBC

