TJAP realiza o I Encontro Estadual de Justiça Restaurativa na Educação, nesta sexta-feira (15)

Conflitos nas escolas podem ser resolvidos por meio da Justiça Restaurativa. É com o objetivo de debater a respeito da Justiça Restaurativa na Educação, bem como sobre o projeto de implantação e implementação nas escolas, que nesta sexta-feira (15) acontece no município de Santana o I Encontro Estadual de Justiça Restaurativa na Educação.

O evento é promovido pelo Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) e parceiros, e contará com a presença do ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, conselheiro e coordenador do Comitê Gestor de Justiça Restaurativa do Conselho Nacional de Justiça.

Públicos-Alvo: Diretores(as) de Escolas da Rede Estadual e Municipal de Ensino; Equipes Multidisciplinares (assistentes sociais e psicólogos(as)) das Escolas da Rede Estadual de Ensino; Equipes Pedagógicas (coordenadores(as) e orientadores(as)) das Escolas da Rede Estadual e municipal de Ensino; Magistrados e/ ou magistradas do Poder Judiciário do Amapá; Promotores e Promotoras de Justiça; Pais e/ou responsáveis por alunos e alunas das Escolas da Rede de Ensino; Professores e professoras das Escolas das Redes Estadual e Municipal de Ensino; Professores e professoras das Escolas da Rede Privada de Ensino; Servidores e/ou servidoras do Ministério Público; Servidores e/ou servidoras do Poder Judiciário do Amapá.

Serviço:

Data: 15 de setembro, sexta-feira

Hora: 8 horas

Local: Igreja Esconderijo do Altíssimo – Av. Brasília, 956, Bairro Nova Brasília-Santana/A

