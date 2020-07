Amapá tem 34.660 casos confirmados, 2.406 em análise laboratorial, 23.107 pessoas recuperadas e 544 óbitos

Nota explicativa

O boletim oficial desta quarta-feira, 22, informa 11 óbitos, destes, 8 estavam em investigação e se referem aos meses de maio e junho.

Os 8 óbitos investigados ocorreram em meses anteriores e tiveram as investigações concluídas e incluídas no boletim epidemiológico agora. De acordo com o levantamento, foram registrados dois óbitos no mês de maio, no dia 25; em junho ocorreram seis óbitos entre dias 6 e 14.

Os demais óbitos informados no boletim ocorreram no mês de julho, nos dias 18, 20 e 21.

Importante: o boletim a seguir contém tanto os dados acima citados quanto os números que são atualizados diariamente pelas equipes da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) e prefeituras.

A quarta-feira, 22 de julho de 2020, não registrou nenhum óbito até o fechamento desta nota.

O Governo do Amapá atualiza nesta quarta-feira,22, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 34.660 casos confirmados e 2.406 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 20.348 casos suspeitos.

Novos casos

O boletim de agora traz 255 novos casos confirmados sendo 95 em Macapá, 17 em Santana, 30 em Laranjal do Jari, 13 em Mazagão, 8 em Oiapoque, 9 em Pedra Branca, 3 em Serra do Navio, 15 em Vitória do Jari, 4 em Itaubal, 4 em Tartarugalzinho, 12 em Ferreira Gomes, 33 em Calçoene e 12 em Pracuúba.

Óbitos

A atualização inclui também 11 novos óbitos em três municípios. Destes óbitos, apenas 3 ocorreram mês de julho, nos dias 18, 20 e 21. Os outros 8 são casos antigos que estavam em investigação, entre eles, 2 ocorridos no dia 25 de maio e outros 6 ocorridos no período de 6 a 14 de junho.

– Macapá: nove vítimas. Em 25 de maio foram registrados os óbitos de um homem de 41 anos, sem comorbidade declarada, e de uma mulher de 51 anos, diabética, ambos falecidos no Centro Covid-3.

Em junho, seis óbitos ocorridos no Centro Covid-3, sendo três mulheres: uma de 40 anos e outra de 45, sem comorbidades declarada; e uma de 70 anos, doente renal. Também faleceram três vítimas do sexo masculino: um de 35 anos e outro 48 anos, sem comorbidade declarada; e um de 78 anos, hipertenso.

No dia 20 de julho, óbito de um homem de 60 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido no Centro Covid-1;

– Oiapoque: óbito de uma mulher de 66 anos, falecida no dia 18 de julho, sem comorbidade declarada, no Centro Covid-3.

– Calçoene: óbito de mulher de 73 anos, falecida no dia 21 de julho, diabética e hipertensa, no Centro Covid-HU.

Assim, o Amapá chega a 544 mortes em 15 municípios. (Macapá 356/ Santana 72/ Laranjal do Jari 42 / Mazagão 7/ Oiapoque 18/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 9/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 13/ Tartarugalzinho 3/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 5/ Pracuúba 2).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 23.107 pessoas. (Macapá 10.604/ Santana 2.742/ Laranjal do Jari 2.540/ Mazagão 502/ Oiapoque 926/ Pedra Branca 2.117/ Porto Grande 725/ Serra do Navio 402/ Vitória do Jari 606/ Itaubal 142/ Tartarugalzinho 283/ Amapá 249/ Ferreira Gomes 403/ Cutias do Araguari 249/ Calçoene 367/ Pracuúba 250)

Dos 34.660 casos confirmados:

Macapá: 15.104

Santana: 4.941

Laranjal do Jari: 3.516

Mazagão: 986

Oiapoque: 1.984

Pedra Branca: 2.251

Porto Grande: 895

Serra do Navio: 520

Vitória do Jari: 1.345

Itaubal: 191

Tartarugalzinho: 489

Amapá: 376

Ferreira Gomes: 477

Cutias do Araguari: 503

Calçoene: 802

Pracuúba: 280

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 6.320, sendo:

Macapá: 1718

Santana: 1542

Laranjal do Jari: 0

Mazagão: 243

Oiapoque: 356

Pedra Branca do Amapari: 12

Porto Grande: 371

Serra do Navio: 40

Vitória do Jari: 314

Itaubal: 15

Tartarugalzinho: 820

Amapá: 78

Ferreira Gomes: 19

Cutias do Araguari: 633

Calçoene: 112

Pracuúba: 47

Internações

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 115 pacientes, sendo 82 casos confirmados e 33 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 67 estão no sistema público (18 em leito de UTI /49 em leito clínico) e 15 estão na rede particular (11 em leito de UTI /4 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 11 estão no sistema público (0 em leito de UTI /11 em leito clínico), e 22 estão na rede particular (0 em leito de UTI /22 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 10.927

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

