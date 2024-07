Governo do Amapá realiza encontro com diretores e pedagogos do Parque do Tumucumaque para discutir educação indígena

Evento histórico aconteceu nesta quinta-feira, 11, no auditório da Secretaria de Estado da Educação, em Macapá.

Por: André Silva

Na quinta-feira, 11, o Governo do Amapá realizou um encontro com diretores e pedagogos das 24 escolas do Parque do Tumucumaque. Esta é a primeira vez em 18 anos que as equipes se reúnem para dialogar os desafios e possibilidades da educação indígena. O evento ocorreu no auditório da Secretaria de Estado da Educação (Seed), em Macapá.

A ação busca aproximar as escolas das políticas educacionais realizadas na rede estadual de ensino, além de identificar soluções para as principais dificuldades relatadas pelos gestores. A partir deste encontro, técnicos da secretaria irão promover escutas pedagógicas com cada uma das 24 equipes, visando um diagnóstico detalhado e ações estratégicas.

A secretária de Estado da Educação, Sandra Casimiro, destacou a importância desse reencontro e que a Seed retoma o ciclo de formação continuada com professores, gestores e coordenadores da região do Parque. Além disso, também reforçou que desde o começo da nova gestão, foi iniciado o processo de entrada de docentes na localidade, algo que não acontecia há oito anos.

“Este momento fortalece o vínculo e capacita inicialmente os gestores, para que possam fazer o levantamento quanto ao nível educacional dos alunos do Parque do Tumucumaque. Com essa ação, podemos levar o trabalho pedagógico para a localidade com um plano estratégico específico”, frisou Sandra.Quanto ao restabelecimento do acesso às aldeias por meio aéreo, a secretária detalhou que foi realizado um processo de licitação e que já há aeronaves que serão deslocadas para este serviço.

“Estamos tendo debates com lideranças indígenas para que possamos entrar da melhor forma possível no local, voltando a atender com qualidade os nossos estudantes”, finalizou.

O diretor Arinaware da Escola Estadual Indigena Mocoloques, Apalae Aiwana, explicou que um dos principais desafios é a logística de transporte. A unidade de ensino do gestor oferta as séries iniciais do ensino fundamental e médio por meio do Sistema de Organização Modular de Ensino Indígena (Somei).

“A logística é complexa para nossa região porque há a necessidade de transporte para os materiais da escola, mas está sendo resolvido. Acho esse evento importante para nós discutirmos e dialogarmos com o Governo do Amapá sobre os desafios, mas também resoluções dos problemas”, relatou o diretor.

Foto: Marcio Bezerra/Seed

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

