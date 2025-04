1º Gastrosamba inicia com sabor, tempero e ritmo nesta sexta (4)

Evento aberto ao público, terá comida de boteco inédita, atrações culturais, emocionante homenagem ao histórico Bar Du Pedro e espaços para artesanato, kids e pet

Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), por meio do Projeto Gastronomia Tucuju, realiza o 1ª Gastrosamba. O objetivo, é incentivar a criação de receitas para comida de boteco, fortalecer a cultura do happy hour (hora feliz) e do samba. Participam, 21 expositores/empreendimentos da gastronomia, 3 Chefs de Cozinha que ministrarão as oficinas gastronômicas, 3 expositores do artesanato, 3 expositores de produtos pet, 6 bandas musicais e 3 casais de dança de salão. Os pratos estarão sendo comercializados ao valor de R$ 30 reais. O 1º Gastrosamba, acontecerá no Sebrae em Macapá, no período de 4 a 6 de abril, das 18h às 23h.

Segundo a gestora do Projeto Gastronomia Tucuju do Sebrae, Tatiane Negrão, o tema do evento foi pensado não apenas para estimular o empreendedorismo, mas também para valorizar a cultura popular do samba.

“O 1º Gastrosamba é mais uma grande entrega do Sebrae para todo o nosso empresariado, sociedade em geral e nasceu justamente com esse intuito da gente valorizar nossa gastronomia de uma forma mais popular, por isso a temática da comida de boteco, do happy hour e a cultura do samba, que é muito forte no Brasil. Temos muitas entregas com o festival, é claro que a principal é sempre valorizar, promover, estimular o empreendedorismo, valorizar os nossos clientes, fazer com que esse empresário divulgue a sua marca, receba mais clientes, aumente sua clientela, mas é claro que por trás existe uma outra grande entrega que é para a sociedade, em termos de conhecer a nossa gastronomia e de entretenimento”, disse Tatiane Negrão.

Concurso

O evento contará com um concurso gastronômico que elegerá três melhores receitas da comida de boteco do 1º Gastrosamba. A avaliação contará com a participação de críticos gastronômicos para realizar a votação. O concurso estimula um ambiente de criatividade e inovação, eleva a qualidade das receitas, com técnicas e transferências de sabores, e valoriza os chefs participantes.

Expositores

Todo o processo para a seleção das 21 empresas da gastronomia participantes, iniciou no dia 26 de fevereiro, por meio de edital, onde foram apresentados os critérios e as etapas nas quais as empresas foram submetidas. Após as análises, as empresas selecionadas foram: Divina Arte; Essência do Norte; BK Burguer; Misterburg_MCP; Bar do Urso; Cantinho Baiano Gastrobar; Tucuju Burguer; Sorveteria Santo Antônio; Amapá Sport Beer; Homemade Hamburgueria; Ana Maia Gastronomia; Burguer do PH; Dindom Pizzaria; Chef Pierre; Biscoito Dourado; Bar do Vila; Quitutes da Samia; Forneria Bella Ciao; Hórus; e Kings Chef.

Coordenação

O 1º Gastrosamba é coordenado pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviço do Sebrae no Amapá (UAC-CS), Vânia Chermont, e pela gestora do Projeto Gastronomia Tucuju, Tatiane Negrão.

Programação

Data: 4.4.2025 – Sexta-Feira

Local: Sede do Sebrae em Macapá

Atração Cultural: Alan Yared

Hora: das 19h às 20h30

Atração Cultural: Alan Dias e Camila Kélly

Coreografia: Ainda Sambo

Hora: 21h

Atração Cultural: Shory e Banda

Hora: das 21h30 às 23h

Data: 5.4.2025 – Sábado

Local: Sede do Sebrae em Macapá

Atração Cultural: Samba do Rei

Hora: das 19h às 20h30

Atração Cultural: Orlando Santana e Isabela Brito

Coreografia: Mangueira é mãe

Hora: 21h

Atração Cultural: Grupo Pagodelas

Hora: das 21h30 às 23h

Data: 6.4.2025 – Domingo

Atração Cultural: Nosso Skema

Hora: das 19h às 20h30

Atração Cultural: Alex Moreno e Patrícia Maciel

Coreografia: Jeito Tucuju de dançar samba

Hora: 21h

Atração Cultural: Os Moreiras

Hora: das 21h30 às 23h.

