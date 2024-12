Inscrições abertas para a segunda edição do Curso de Extensão do projeto Amazônia 2030

Curso capacitará profissionais para atuarem no desenvolvimento sustentável da Amazônia, com aulas híbridas e bolsas de estudo disponíveis

O projeto Amazônia 2030 anuncia a abertura das inscrições para a segunda edição do curso de Amazônia 2030: Bases para o Desenvolvimento Sustentável, voltado para profissionais comprometidos com o desenvolvimento da Amazônia. As inscrições vão até o dia 20 de dezembro de 2024, e o curso será realizado em formato híbrido, com encontros presenciais e aulas virtuais.



O curso tem como objetivo capacitar os participantes a atuarem no desenvolvimento sustentável da região, promovendo um aprendizado colaborativo e fortalecendo uma comunidade de líderes regionais.



Público-Alvo

Destinado a profissionais que atuam na Amazônia ou que desejam contribuir para o desenvolvimento sustentável da região, o curso busca participantes como:

Servidores públicos federais, estaduais e municipais;

Executivos e técnicos de empresas privadas com atuação na Amazônia;

Coordenadores técnicos de ONGs socioambientais;

Pesquisadores e acadêmicos;

Comunicadores interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre a Amazônia.

Metodologia e agenda

O curso será composto por dois encontros presenciais em Belém (PA), nos dias 14 e 15 de março e 30 e 31 de maio de 2025, além de 10 aulas virtuais síncronas. As aulas online ocorrerão às terças-feiras, entre 25 de março e 27 de maio de 2025, sempre das 19h às 20h30, via plataforma Zoom. As gravações ficarão disponíveis por seis meses para consulta.



Bolsas e apoio financeiro

Para garantir a participação de uma turma diversificada, o projeto Amazônia 2030 oferecerá bolsas de estudo e auxílio transporte. Os interessados podem solicitar esses apoios no formulário de inscrição. As bolsas poderão cobrir parte ou a totalidade do valor do curso, enquanto o auxílio transporte é destinado a estudantes de fora de Belém.



Investimento e inscrições

O valor total do curso é de R$ 4 mil, com possibilidade de pagamento parcelado. As inscrições vão até o dia 15 de dezembro de 2024, e a seleção será feita pela coordenação do curso com base nas informações fornecidas pelos candidatos. Os selecionados serão notificados a partir do dia 15 de janeiro de 2025, e deverão efetuar a matrícula até 25 de janeiro de 2025.



Certificado

Os participantes que cumprirem os critérios de frequência (mínimo de 75%) e aproveitamento receberão um certificado emitido pelo Amazônia 2030. A segunda edição do curso é uma oportunidade para profissionais da região amazônica e interessados no desenvolvimento sustentável aprofundarem seus conhecimentos e se tornarem agentes de transformação na região.



Para mais informações e inscrições, acesse: www.amazonia2030.org.br



Sobre o Amazônia 2030.

O Amazônia 2030 é uma iniciativa conjunta do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, em parceria com a Climate Policy Initiative (CPI) e o Departamento de Economia da PUC-Rio, conduzida por pesquisadores brasileiros para desenvolver um plano de ações para a Amazônia. Seu objetivo é apontar caminhos para que a região dê um salto de desenvolvimento econômico e humano, mantendo a floresta em pé, nos próximos dez anos.

