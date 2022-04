Lançamento do sistema de inteligência artificial que monitora governos da Amazônia Legal acontece nesta segunda

O programa Foco Amazônia, que é um sistema de inteligência artificial que monitora governos da Amazônia Legal, será lançado nesta segunda-feira (11), a partir das 14h, no Impact Hub Manaus, localizado na Av. Efigênio Salles, 1299, bairro Aleixo. O evento de lançamento será realizado pelo projeto Política por Inteiro, com inscrições gratuitas por meio do link: https://bityli.com/PfQnT.

A qualidade do trabalho realizado nas Assembleias Legislativas e nos gabinetes dos governadores dos estados que compõem a Amazônia Legal estão sendo monitorados diariamente. Com auxílio da inteligência artificial, a equipe de analistas do Política por Inteiro coleta, classifica e avalia todas as matérias legislativas e decretos dos governadores que indicam relação com a agenda ambiental.

“A atenção que a Amazônia desperta nos debates nacionais e internacionais não é proporcional quando olhamos para política local. As decisões de deputados e governadores têm incidência direta no bioma e na vida das comunidades tradicionais que vivem na região e isso precisa ser acompanhado com maior cuidado”, comenta Taciana Stec, bióloga e coordenadora do projeto.

A primeira fase do Foco Amazônia abrange os territórios de quatro dos nove estados brasileiros que integram a Amazônia Legal: Amazonas, Acre e Rondônia, território conhecido como AMACRO ou Zona de Desenvolvimento Sustentável (ZDS) Abunã – Madeira, além do poder executivo do Mato Grosso.

No Amazonas, a ação tem o apoio do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (IDESAM). “A iniciativa trará grandes contribuições para as organizações e para as pessoas que trabalham ou tem interesse na temática socioambiental. Embora atualmente as informações estejam disponíveis, os documentos não são facilmente monitoráveis, o que torna a ferramenta essencial para evitarmos retrocessos e garantirmos o controle social na gestão pública”, destaca Fernanda Meirelles, coordenadora de políticas públicas do IDESAM.

Mais sobre o projeto

O robô captou informações retroativas da macrorregião desde 2015. Até o momento são aproximadamente dois mil documentos do poder executivo processados, em mais de 1,5 milhão de linhas extraídas. No âmbito legislativo foram mais de 140 mil matérias legislativas, entre projetos de lei, projetos de decreto legislativo e vetos totais ou parciais às proposições. Destas, apenas 482 foram filtradas e classificadas de acordo com a nossa metodologia para agenda ambiental e 345 foram consideradas relevantes para a política climática

Do volume total de atos coletados entre 2015 e 2021, 94% foram classificados pela curadoria da equipe de dados como irrelevantes. Na primeira etapa de refinamento dos dados são excluídos documentos desprezíveis; como, por exemplo, declarações de Utilidade Pública e homenagens de Cidadão Honorário. Depois, os projetos que permanecem na base são analisados em sua relevância para a agenda do clima. Aqueles que não produzem impacto, na prática, são considerados irrelevantes.

Impacto Socioambiental

Mensalmente o Foco Amazônia aborda as políticas estaduais que mais despertaram atenção ao longo do mês. O resumo das análises está disponível para acesso gratuito no blog da organização, assim como a plataforma de monitoramento diário dos estados: https://www.politicaporinteiro.org/amazonia. A intenção é oferecer informações qualificadas de forma organizada e gratuita a cidadãos, organizações da sociedade civil e pesquisadores interessados no tema ou na agenda ambiental.

Serviço: Lançamento Foco Amazônia

11 de abril, a partir das 14h

Auditório Líderes Impact Hub Manaus

Inscrições: https://bityli.com/PfQnT

Mais informações: https://www.politicaporinteiro.org/

Contato: Emanuelle Araújo (13) 98843-6047

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...