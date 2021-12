AM: Forças de segurança deflagram operação ‘Réveillon 2022’ para reforçar policiamento na capital e interior

Gabriel Abreu – Da Revista Cenarium

MANAUS — As forças de segurança do Amazonas deflagraram nesta sexta-feira, 31, a operação ‘Réveillon 2022’, para reforçar o policiamento na capital e no interior durante a virada de ano. A ação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e contará com um efetivo de mais de 2,8 mil agentes das forças de segurança do Estado: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

O início da ação foi feita pelo governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), do Comando Geral da Polícia Militar, no bairro Petrópolis, zona Sul da capital, da onde as equipes partiram para todas as zonas da capital para garantir a segurança da população durante as festas de fim de ano.

“Estamos ampliando o nosso efetivo, estamos acompanhando de perto toda a movimentação da cidade, estamos colocando nas ruas todas as nossas polícias especializadas. Nós estamos ampliando em 2850 homens, com mais de 600 viaturas, trabalhar para prevenir violência de homicídio. Nós estamos com operação do Detran para coibir a questão dos acidentes de trânsito e para coibir que motoristas dirijam sob o efeito de álcool”, destacou o governador.

Somente a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) emprega um efetivo de 2,6 mil agentes, entre policiais que atuam no Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), no Comando de Policiamento Especializado (CPE), no Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) e Comando de Policiamento do Interior (CPI). São 600 viaturas para reforçar o patrulhamento motorizado, fazendo rondas ostensivas. Os patrulhamentos serão intensificados, simultaneamente, nos municípios do interior.

Parte das viaturas saindo do Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas (Gabriel Abreu/Revista Cenarium)

Polícia Civil

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) estará atuando com Delegacias Integradas de Polícia (DIPs) e delegacias especializadas funcionando 24h, durante todo o final de semana, para o registro de possíveis ocorrências. Estarão funcionando o 1°, 6°, 14°, 19°, além das Delegacias Especializadas em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) e em Crimes Contra a Mulher (DECCM/Centro-su). A população também pode utilizar o serviço online para registro de Boletins de Ocorrência, por meio do endereço eletrônico: www.delegaciavirtual.sinesp.gov.br.

Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), vai realizar fiscalizações em vários pontos da cidade durante todo o final de semana, com ênfase na operação ‘Lei Seca’ e em ações nos retornos das rodovias. Serão 40 agentes empregados durante os três dias de operações.

“Nosso efetivo estará duplicado nesse Réveillon, nós vamos cumprir o nosso papel institucional, que é combater a combinação nefasta de álcool e direção, uma das grandes causas de acidente de trânsito. Ano passado, tivemos um índice alto de alcoolemia, embora nós não tivéssemos as festas públicas, este ano, de bons modos, não teremos as festas públicas, mas teremos as festas particulares. É natural que as pessoas tenham o hábito de transgredir a norma como beber e dirigir. O Detran vai está nas ruas para coibir esse tipo de prática”, afirmou o diretor-presidente do Detran, Rodrigo de Sá.

Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) reforçará as atividades a partir das 14h desta sexta-feira. Cerca de 210 bombeiros militares, 18 viaturas, entre combate a incêndio e Unidade de Resgate e Salvamento, estarão no serviço de prontidão nos 12 postos da capital, além do emprego de duas embarcações com mergulhadores, que estarão de prontidão para atender ocorrências de combate a incêndio, buscas, salvamentos e resgate, operações de mergulho e demais serviços de urgência e emergência.

Além dos 12 postos da capital, o CBMAM também vai contar com postos na rotatória da Avenida Coronel Teixeira com Avenida do Turismo; na Praça da Polícia, no Centro; na rotatória da Feira do Produtor, bairro Jorge Teixeira; e na Avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova.

