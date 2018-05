Rio-pretenses rendem-se a magia do cinema em 3D

Um público de mais de 2 mil pessoas, marcou presença durante as seis sessões exibidas, nos dias 10 e 11 de maio na tenda do projeto Amazon Cine 3D. Durante dois dias, jovens, adultos e crianças do Município de Rio Preto da Eva, distante 78 quilômetros da capital Manaus, tiveram pela primeira vez o contato com a sétima arte em terceira dimensão.

Rio Preto foi o primeiro município do Amazonas a receber a caravana do Amazon Cine 3D. A tenda foi montado no Campo de Areia, na área central do município. Alunos de escolas rurais, foram os primeiros a participarem das sessões. O Filme Brasil Animado foi o que deu início a programação local.

Enquanto as sessões aconteciam na tenda, alunos das Escolas Municipais e Estaduais do município participavam da oficina de cinema. Os alunos tiveram acesso a técnicas de filmagens e produção de curtas. Eles aprenderam na teoria e na prática, a produção de conteúdo audiovisual. Ao final da oficina os alunos receberam certificados de participação.

E no Estádio Municipal Francisco Garcia a bola rolava entre os times femininos do Santos Futebol Clube, e Bahia Futebol Clube em um amistoso pra lá de emocionante. As jogadoras e ambos os times exibiram técnicas e muita garra em campo. Mas quem levou a melhor foi o Santos Futebol Clube com o gol da artilheira Lili.

No dia 12 de maio a caravana se despediu mais de Rio Preto da Eva. Agora a Caravana do Amazon Cine 3D segue sua programação pelo Estado do Amazonas. O próximo município a receber o Amazon Cine 3D, será Iranduba.

Elaine Marques