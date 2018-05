Arquipélago do Bailique recebe três novos profissionais do Programa Mais Médicos

O serviço de atendimento médico à população que vive no arquipélago do Bailique passou a contar com o reforço de três novos profissionais do Programa Mais Médicos. Com isso, moradores terão cinco profissionais, que ficarão na Vila Progresso, mas também farão atendimentos nas comunidades de Maranata e Itamatatuba, assim como nas demais localidades próximas.

A dona de casa Socorro Pires comemora a chegada dos profissionais, que representa um tempo menor de espera para as consultas. “O tempo de espera para a consulta será menor e facilitará bastante a nossa vida aqui”, diz. Os médicos fazem parte de um grupo de 20 profissionais, que passou a compor o atendimento da rede básica de saúde a partir do fim de abril.

Além dos distritos, eles também atuam nas equipes de saúde da capital e UBS’s com atendimentos em clínica médica, pediatria e ginecologia. “Além do reforço nas Equipes de Saúde da Família, o programa nos possibilita levar o profissional onde há escassez do serviço em decorrência da dificuldade de acesso, estabelecendo uma rotina de acompanhamento dessa população”, explica o secretário municipal de Saúde, Eldren Lage.

Jamile Moreira