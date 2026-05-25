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Inscrições para o Enem 2026 já estão abertas; saiba como se candidatar

Livia Almeida

Interessados devem acessar a Página do Participante no site do Inep. Prazo vai até 5 de junho.

Por Joyce Batista

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 iniciaram nesta segunda-feira, 25. Os interessados devem acessar a Página do Participante até às 23h59 do dia 5 de junho para garantir o direito de fazer as provas, marcadas para 8 e 15 de novembro.

FAÇA AQUI SUA INSCRIÇÃO

Para se inscrever, o estudante deve acessar o site oficial do exame utilizando o cadastro do portal unificado Gov.br. Para este ano, o valor da taxa de inscrição é de R$ 85, que pode ser pago por meio de boleto bancário, Pix ou cartão de crédito até a data limite: 10 de junho.

Os candidatos que solicitaram a isenção da taxa de inscrição e tiveram o pedido aprovado também precisam, obrigatoriamente, realizar a inscrição para confirmar a presença no exame.

Além de estudantes do ensino médio, treineiros e concluintes, também podem se candidatar ao exame pessoas que já concluíram o ensino médio em qualquer período. Maiores de 18 anos que ainda não concluíram o ensino médio também podem se inscrever para obter a certificação.

Central do Enem

O Governo do Amapá estimula a participação de jovens estudantes no Exame, dada a sua importância como principal meio de ingresso para o ensino superior no Brasil. Ao longo de todo ano, a Central do Enem oferta aulas no contraturno para alunos do ensino médio, e realiza “aulões” próximo às datas das provas, visando apoio pedagógico e emocional para os estudantes.

Agência de Notícias do Amapá

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