Informações que todo iniciante deve saber ao jogar Valorant

Você só jogará com agentes livres no início do jogo

Como os novatos não estão prontos para gastar e não ganharam moeda suficiente no jogo para comprar heróis mais avançados, eles só podem jogar com agentes livres, que também são bastante funcionais e eficazes tanto no ataque quanto na defesa.

Entre os agentes livres, os mais simples, eficazes e convenientes para os novatos no jogo são Sage e Sova.

O agente Sova tem a habilidade de batedor, que facilitará ao máximo a localização e a identificação do inimigo no campo de batalha. Esse personagem tem a capacidade não só de encontrar inimigos em cantos e recantos, mas também de entender a posição deles no campo de batalha para prever possíveis estratégias e, assim, jogar com sucesso à frente do jogo.

O Agent Sage tem uma habilidade de ressurreição, que é amplamente considerada uma das mais fortes e poderosas. Essa é uma habilidade de ultimato, que não é apenas útil, mas vital para todos os membros da equipe e, portanto, um novato que tenha escolhido e aprendido a jogar como esse personagem pode, mais tarde, ser convidado para uma equipe mais forte, que não tenha esse herói.

Boas armas são muito importantes em Valorant

Mesmo no nível inicial em Valorant, você sempre terá um grande arsenal de armas disponíveis, que podem ser obtidas gratuitamente ou compradas com a moeda adquirida.

Os preços de todos os tipos de armas pagas são francamente especulativos e, às vezes, é mais barato comprar a arma mais eficaz do que aquela que é vendida por um preço alto.

A seleção de armas é sempre individual e, portanto, a escolha certa só pode ser feita por tentativa e erro, testando em combate real e tirando conclusões sobre o quanto ela lhe convém. Você pode comprar armas somente no início de cada rodada.

A cada rodada, quando você está vivo e não foi morto, todos os seus itens e armas podem ser levados com você para a próxima rodada, o que economiza dinheiro e reduz os custos, pois, quando você morre, não só morre como também perde suas armas, que, quando você revive, precisam ser compradas novamente para continuar o jogo.

Se você não tiver moeda suficiente, não há problema, seus amigos o ajudarão a comprar armas, pois sem você eles não poderão começar o jogo na próxima rodada.

É importante estudar o mapa cuidadosamente

Cada mapa tem sua própria maneira individual de jogar, levando em conta as peculiaridades do local, por isso é muito importante aprender a adaptar o estilo de luta da equipe a cada tarefa individual.

Na verdade, a variabilidade de locais em Valorant ainda é bem pequena e, portanto, sua equipe pode perder algumas partidas, mas adapte-se à conduta do jogo em mapas diferentes e, depois disso, concentre-se mais em alcançar a vitória.

Ao jogar, você poderá ver todas as vantagens e desvantagens do agente neste ou naquele mapa e, ao mesmo tempo, poderá determinar por si mesmo se deve ficar com esse personagem ou substituí-lo antes da próxima partida.

