Ueap reabre inscrições para mais de 40 vagas remanescentes do concurso para professores efetivos

Objetivo é absorver candidatos com titulação de especialistas. Inscrições seguem até 13 de novembro.

Por: Da Redação

A Universidade do Estado do Amapá (Ueap) divulgou nesta semana a reabertura de inscrições para vagas remanescentes do edital de concurso público para docentes efetivos. No total, são 49 disciplinas com vagas reabertas em oito cursos diferentes, com inscrições disponíveis até 13 de novembro.

As oportunidades são para as áreas de Letras, Engenharia de Produção, Engenharia Agronômica, Engenharia Química, Matemática, Música, Química e Tecnologia em Design.

CONFIRA AQUI AS VAGAS REMANESCENTES

INSCREVA-SE AQUI

As vagas remanescentes foram ampliadas para absorver candidatos com graduação de especialista. As inscrições já realizadas, para candidatos com titulação mínima de mestres, continuam válidas.

“Não tivemos o quórum desejável de pelo menos cinco candidatos em algumas vagas, em muitos cursos que ofertamos existem poucos profissionais com mestrado ou doutorado no estado do Amapá, então decidimos ampliar o filtro do concurso para abranger também candidatos que possuam título de especialista”, explicou a vice-reitora da instituição, Marcela Videira

A possibilidade de reabertura de vagas, em caso de ausência de candidatos com a titulação exigida, era um dispositivo previsto no edital de abertura do concurso.

Concurso da Ueap

O concurso prevê a contratação de 120 professores para os campi de Macapá e do Território dos Lagos, no município de Amapá. A remuneração varia de R$ 7,6 mil a R$ 13,7 mil para profissionais com títulos de especialização, mestrado e doutorado.

A banca que coordena o concurso para docentes também é responsável pelo certame dos técnicos administrativos da instituição, que está em fase de execução. Atualmente, a Ueap conta com um efetivo de 92 professores, que lecionam em 15 cursos de graduação.

Com a ampliação das vagas, os novos professores atuarão no campus de Amapá, no curso de Engenharia Agronômica e no campus Macapá, lecionando nos cursos de bacharelado em Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca, Engenharia de Produção e Engenharia Química.

Em Macapá, terão vagas ainda para os cursos de licenciatura em Ciências Naturais com Habilitação em Biologia, além de Filosofia, Letras, Matemática, Música, Pedagogia, Química e Tecnologia em Design.

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...