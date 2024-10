Governo do Amapá decreta luto oficial pela partida do poeta Fernando Canto

Escritor e imortal da Academia Amapaense de Letras morreu nesta terça-feira, 29, em Macapá.

O Governo do Amapá registra com pesar o falecimento do sociólogo e escritor Fernando Canto aos 70 anos, nesta terça-feira, 29, em Macapá. O poeta era um dos imortais da Academia Amapaense de Letras, e atualmente presidia a entidade.

Com uma vasta contribuição para a cultura amapaense, da música ao carnaval, Canto é um dos homenageados da 2ª edição da Folia Literária Internacional, que ocorre em novembro.

O Governo do Estado manifesta os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos e agradecimento a toda a sua contribuição para a cultura e literatura do Amapá.

Em homenagem a Fernando Canto, o governador Clécio Luís decretou luto oficial de três dias em todo o território amapaense a partir de terça-feira, 29.

Agência de Notícias do Amapá

