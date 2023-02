Sebrae abre inscrições para credenciamento de consultores e instrutores

Pessoa Jurídica, inclusive o Microempreendedor Individual, pode ser credenciado e prestar serviços ao Sebrae, em diversas áreas e segmentos empresariais

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), abre inscrições para o Credenciamento de Serviços de Consultoria e Instrutoria, sem data de encerramento. O edital nº01/2023, possui 17 áreas de conhecimento e 203 subáreas. A empresa pode se credenciar em até cinco (5) áreas, e quantas subáreas desejar inserir no cadastro, conforme área de atuação. O cadastro é digital, e a entrega da documentação, via Portal www.sebrae.ap.com.br

Segundo a diretora-superintendente do Sebrae no Amapá, Alcilene Cavalcante, é necessário que neste Edital de 2023, a instituição tenha o máximo de consultores e instrutores credenciados. “Temos uma mão de obra muito competente no estado, não só em Macapá, mas nos diversos municípios, em várias áreas onde o Sebrae atua, e onde as Micro e Pequenas Empresas precisam desse suporte do Sebrae, que é feito por seus consultores e instrutores credenciados. Esse ano, temos uma novidade que é a inclusão do Microempreendedor Individual (MEI), que também pode ser consultor e instrutor do Sebrae, desde que credenciado no edital que vai ficar disponível no Portal da instituição”, destaca a diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, Alcilene Cavalcante.

Credenciada

Pode ser credenciada, Pessoa Jurídica de sociedades empresariais, sociedades simples, inclusive Sociedades Limitadas Unipessoais (SLU); Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli); Sociedade Unipessoal de Advocacia; Cooperativas; Associações e Fundações; Microempreendedor Individual (MEI) e Empresário Individual (EI).

Cadastro

A inscrição estabelece o preenchimento completo dos dados cadastrais da pessoa jurídica, do relato de experiência na(s) área(s) e subárea(s) de conhecimento e natureza da prestação serviços, se consultoria e/ou instrutoria, no sistema informatizado; Análise documental da habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica;

O fornecedor deve apresentar, no mínimo, um (1) ou mais atestados, que somados devem comprovar a quantidade mínima de 200 horas de prestação de serviços, em cada área/subárea de conhecimento que se inscrever, por natureza da prestação de serviços, se consultoria e/ou instrutoria. São aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pelo Sistema Sebrae e/ou por outro tomador de serviço (cliente atendido pela empresa candidata).

Resultado

O resultado final do processo de análise das etapas do credenciamento, será por mensagem eletrônica enviada ao e-mail do representante legal, informado no cadastro de inscrição do fornecedor candidato. O prazo para envio do comunicado com o resultado final do credenciamento será de até 30 dias a contar da data da finalização da inscrição.

