EUA recupera peças eletrônicas do balão chinês derrubado por militares

Dispositivo é apontado pelo governo dos EUA como “espião”. Material apreendido inclui sensores e grandes seções de estrutura

Ana Flávia Castro

O governo dos Estados Unidos (EUA) recuperou sensores, peças eletrônicas e pedaços da estrutura de um balão chinês supostamente usado para espionagem, derrubado por militares no início deste mês.

“As equipes conseguiram recuperar destroços significativos do local, incluindo todos os sensores prioritários identificados e peças eletrônicas, bem como grandes seções da estrutura”, disse o Comando Norte dos EUA, em um comunicado. Especialistas do Pentágono continuam a análise da estrutura.

Logo após a derrubada do balão por caças US F-22 Raptor, na costa da Carolina do Sul, em 4 de fevereiro, equipes recuperaram as primeiras peças do artefato e garantiram que ele tinha capacidade de monitoramento, a partir de sinais de comunicação.

A China insiste que o balão não tem fins militares ou de espionagem, e trata-se de uma simples ferramenta meteorológica. Os EUA, por outro lado, garantem que era um sofisticado veículo espião de alta altitude, que faz parte de um programa global.

Veja mais no site Metrópoles

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...