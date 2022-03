Sauditas apagam incêndio em tanque de combustível atingido por houthis

Houthis intensificaram ataques nas últimas semanas



Reuters

A defesa civil da Arábia Saudita extinguiu incêndios em dois tanques de armazenamento de combustível em Jidá, cidade portuária no Mar Vermelho, que foram atingidas por houthis do Iêmen, segundo a televisão estatal informou neste sábado (26).

Os houthis, alinhados com o Irã, intensificaram ataques com mísseis e drones às instalações de petróleo do reino nas últimas semanas, antes de uma trégua temporária para o mês sagrado do Ramadã, que começa no início de abril.

