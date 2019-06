Ataque a petroleiros: EUA divulgam possível prova contra o Irã

Por Joana Raposo Santos, da RTP Washington

Os Estados Unidos (EUA) divulgaram vídeo nessa quinta-feira (13) que mostra uma embarcação iraniana removendo suposta mina do petroleiro japonês Kokura Courageous, um dos dois que horas antes foram alvos de possível ataque no Golfo de Omã.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, tinha responsabilizado ontem Teerã pelo ataque ao navio japonês e ao norueguês Front Altair, ambos atingidos por explosivos.

“O governo dos Estados Unidos considera que esses ataques constituem ameaça clara à paz e segurança internacionais, um flagrante ataque à liberdade de navegação e uma campanha inaceitável de tensão em espiral pelo Irã”, disse Pompeo.

No mesmo dia, o Comando Central dos Estados Unidos, responsável pelas operações militares, divulgou o vídeo que mostra uma embarcação com vários homens removendo um objeto de um dos lados do petroleiro japonês, cerca de oito horas depois dos possíveis ataques.

Os EUA acreditam que essa embarcação é iraniana, que o objeto é uma mina que não chegou a explodir e que o objetivo dos tripulantes era recuperar provas do seu envolvimento no ataque contra os petroleiros.

De acordo com um funcionário do Comando Central, o vídeo foi obtido por uma aeronave militar norte-americana que sobrevoava o local. Na zona onde estava o petroleiro japonês encontrava-se também uma fragata de guerra e um drone norte-americanos, algo que não impediu a recuperação de provas.

Outro funcionário contou à CNN que pequenos barcos iranianos entraram na área onde a fragata de guerra USS Bainbridge se encontra, o que levou o Comando Central a deixar claro que “não será tolerada qualquer interferência com a USS Bainbridge ou sua missão”.

Irã rejeita acusações

Além do vídeo, o comando divulgou imagens dos tripulantes da USS Bainbridge ajudando os membros do Kokura Courageous após o ataque, que a Associação Internacional dos Proprietários Independentes de Petroleiros considera ter sido “bem planeado e coordenado”, com as minas colocadas “na linha da água, próximas dos motores”.

Os 44 tripulantes dos navios japonês e norueguês tiveram de ser resgatados pelas marinhas do Irã e dos Estados Unidos, não tendo sido registradas vítimas.

A Missão Permanente do Irã para as Nações Unidas rejeitou as acusações norte-americanas, considerando que elas “não têm fundamento” e garantindo que Teerã está preocupada com esses “incidentes suspeitos”.

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, considerou suspeito que o ataque ao Kokura Courageous tenha ocorrido no momento em que o primeiro-ministro japonês se encontrava no Irã, numa tentativa de acalmar as tensões entre esse país e os Estados Unidos.

Tensão crescente

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, manifestou-se contra os ataques. Ele disse que condena com veemência qualquer ataque contra embarcações civis. “É preciso apurar os fatos e as responsabilidades. Se há algo a que o mundo não pode se sujeitar é um confronto em larga escala na zona do Golfo”, frisou.

O ataque ocorre em um momento de tensão entre o Irã e os Estados Unidos, que atingiu o pico no início de maio, quando o governo Trump destacou um porta-aviões e bombardeiros para o Oriente Médio, de modo a “passar uma mensagem” ao Irã e impedir eventuais ataques por parte do país contra as forças norte-americanas na região.

Poucos dias depois, Teerã anunciou a retirada parcial do acordo nuclear que tinha assinado com seis países em 2015 e que os Estados Unidos já haviam abandonado no ano passado. O presidente iraniano, Hassan Rouhani, ameaçou retomar o enriquecimento de urânio.

Na semana seguinte, dois petroleiros sauditas sofreram danos, em ataque suspeito na costa dos Emirados Árabes Unidos,