Amapá tem 18.618 casos confirmados, 10.707 em análise laboratorial, 8.528 pessoas recuperadas e 338 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta quarta-feira, 17, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 18.618 casos confirmados e 10.707 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 14.283 casos suspeitos.

O boletim de agora traz 594 novos casos confirmados, sendo 369 em Macapá, 14 em Santana, 20 em Laranjal do Jari, 38 em Mazagão, 16 em Oiapoque, 35 em Pedra Branca, 13 em Porto Grande, 57 em Vitória do Jari, 18 em Itaubal, 1 em Amapá, 1 em Ferreira Gomes e 12 em Calçoene.

A atualização inclui também 1 novo óbito ocorrido em 10 de junho no município de Macapá. Um homem de 74 anos, sem comorbidade declarada, falecido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte.

Assim, o Amapá chega a 338 mortes em 15 municípios. – Óbitos: 338 (Macapá 204 / Santana 45 / Laranjal do Jari 38/ Mazagão 6/ Oiapoque 8/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 5/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 10/ Tartarugalzinho 1/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 2/ Pracuúba 2).

Entre os recuperados, estão 8.529 pessoas. (Macapá 3.998/ Santana 514/ Laranjal do Jari 1.540/ Mazagão 142/ Oiapoque 637/ Pedra Branca 664/ Porto Grande 107/ Serra do Navio 266/ Vitória do Jari 105/ Itaubal 55/ Tartarugalzinho 168/ Amapá 79/ Ferreira Gomes 118/ Cutias do Araguari 60/ Calçoene 68/ Pracuúba 8).

Dos 18.618 casos confirmados:

Macapá: 7.962

Santana: 2.280

Laranjal do Jari: 2.360

Mazagão: 599

Oiapoque: 1.117

Pedra Branca: 1.608

Porto Grande: 396

Serra do Navio: 343

Vitória do Jari: 556

Itaubal: 156

Tartarugalzinho: 214

Amapá: 191

Ferreira Gomes: 191

Cutias do Araguari: 276

Calçoene: 279

Pracuúba: 90

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 15.965, sendo:

Macapá: 8.480

Santana: 2.401

Laranjal do Jari: 1.954

Mazagão: 456

Oiapoque: 278

Pedra Branca do Amapari: 8

Porto Grande: 403

Serra do Navio: 60

Vitória do Jari: 681

Itaubal: 15

Tartarugalzinho: 363

Amapá: 108

Ferreira Gomes: 82

Cutias do Araguari: 456

Calçoene: 100

Pracuúba: 119

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 245 pacientes, sendo 146 casos confirmados e 99 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 119 estão no sistema público ( 45 em leito de UTI / 74 em leito clínico) e 27 estão na rede particular (21 em leito de UTI /6 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 25estão no sistema público (3 em leito de UTI /22 em leito clínico), e 74 estão na rede particular (8 em leito de UTI /66 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 9.605

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

