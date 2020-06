Festival francês chega em Macapá pela internet

Evento Make Music Day Brasil reunirá 120 países para tocar juntos!

A festa mundial da música, realizada no próximo domingo, 21 de junho, se tornou um fenômeno global assistido por centenas de milhões de pessoas, em mais de 1.000 cidades em 120 países.

Em 2020, devido à pandemia de coronavírus, o evento acontecerá virtualmente.

Apresentando mais de 5.000 concertos gratuitos, este ano o espetáculo visa incentivar todas as pessoas, com várias habilidades musicais, a comemorar a alegria de fazer música.

Mais de 60 cidades Brasileiras participarão do Make Music Day 2020, demonstrando o poder que a música tem para unir as pessoas, espalhar alegria e criar comunidades em meio a esse período desafiador.

Diferente dos festivais de música tradicional, o Make Music Day

é um convite aberto para que todos possam fazer, curtir, tocar, ensinar e aprender música no dia mais longo do ano.

A música atrai pessoas a participar do Festival criando divertidas e inéditas maneiras de fazer música, enquanto praticam o distanciamento social.

Lançado na França em 1982 como a Fête de la Musique (Festa da Música), Make Music Day Brasil é patrocinado pela Associação Nacional da Indústria da Música (ANAFIMA), nos EUA, e pela The NAMM Foundation, coordenado pela organização sem fins lucrativos Make Music Alliance.

“O Make Music Day é um evento global que mostra a força da música e como ela rompe barreiras. A música tem ajudado as pessoas a equilibrar o emocional neste período de coronavírus”, explica Daniel Neves, presidente da ANAFIMA, que ao receber a notícia da inscrição da artista Brenda Zeni, lhe fez um convite para ser a liderança da região amapaense.

“É um grande desafio, mas também uma grande satisfação”, disse Brenda Zeni, que é uma das figuras do rock em atividade.

“Desde já convido a “todes” para participar deste dia internacional de música em seus mais variados estilos e segmentos”, finalizou Brenda.

Conectar pessoas no Make Music Day

“Neste tempo de distanciamento social, a música tem o papel poderoso de nos reunir”, disse o presidente da Make Music Alliance, Aaron Friedman. “Embora as reuniões públicas não estejam acessíveis no momento, ainda podemos permanecer conectados e celebrar a música com pessoas de todo o mundo no dia 21 de junho”.

Programas de Destaques do Make Music Day Brasil

Ao vivo de casa – As pessoas serão convidadas para postar uma apresentação musical em casa no dia 21 de junho, e marcar três amigos para desafiá-los a fazer o mesmo.

Live Home Studio (Estúdios de quarto) – Produtores farão música em casa usando sons que as pessoas vão enviar para eles, transmitindo ao vivo, para que todos possam participar do processo de produção.

25×12: Aulas on-line ao vivo –

Escolas/professores de música no Brasil e no mundo oferecerão aulas em grupo gratuitas (diversos instrumentos), em vários níveis, do inicial ao avançado. As aulas estarão disponíveis via Zoom Conference, Facebook ou Youtube.

Track Meet – Em 21 de junho, equipes de quatro músicos correrão contra o relógio para criar novas faixas originais em um revezamento criativo. Usando a estação de trabalho de áudio virtual SoundTrap, cada músico terá 90 minutos para adicionar sua contribuição antes do próximo companheiro de equipe assumir o comando.

No final do dia, a faixa de cada equipe será publicada on-line para que todos possam ouvir.

Serenatas nas janelas – Os músicos se apresentarão nas calçadas das casas de repouso para idosos ou abrigos de menores, levanfo alegria em forma de música enquanto praticam o distanciamento social. Os moradores podem colar um pedaço de papel colorido na janela para solicitar uma música.

Varanda e Quintal musical – Músicos podem se apresentar nas varandas e quintais, embaixo de prédios e até na rua, levando música boa para sua vizinhança.

DJ Set – Djs podem participar do Make Music Brasil conectando seus equipamentos e realizando uma festa bem especial!

Todos os eventos do Make Music Day Brasil são gratuitos e abertos ao público. Os participantes que desejam se apresentar ou sediar eventos musicais podem se inscrever no https://bit.ly/makemusicbr

Hashtag oficial: #MakeMusicDayBrasil #MakeMusicDay

