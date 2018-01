Brasileiro morre após cair de mureta de ponto turístico em Roma

Alam Conejo, de 29 anos, estava sentado em um parapeito, acompanhado da mulher e amigos, quando se virou, perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de 14 metros

Um turista brasileiro morreu após cair de uma mureta em Roma, na Itália. De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, Alam Conejo, de 29 anos, estava sentado em um parapeito, acompanhado da mulher e amigos, quando se virou, perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de 14 metros, direto no rio Tibre.

O acidente aconteceu nesse domingo (29/1), em frente ao Castelo de Sant’Angelo — um dos principais pontos turísticos de Roma, situado a poucos metros da cidade do Vaticano. O local é muito movimentado. Vários turistas, inclusive, tentaram ajudar o brasileiro, que chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital de San Camillo.

