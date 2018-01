Mudança no feed do Facebook vai favorecer pequenos influenciadores

O Facebook fez uma alteração no seu algoritmo neste início de ano que está provocando muita discussão. Mark Zuckerberg e companhia decidiram reduzir a presença de posts de veículos da imprensa e de empresas nos feeds dos usuários.

Esses compartilhamentos costumavam aparecer na timeline com frequência, muitas vezes antes de posts de amigos. Tanto que muita gente diz que se informa sobre os fatos da sua cidade e do país pelo feed do Facebook.

Bom, isso vai mudar aos poucos. Ler alguma notícia vai ficar mais difícil.

Mas essa não é ruim para os chamados influenciadores digitais, aquela categoria de pessoas que têm milhões de seguidores e que gera viralizações a cada post publicado.

Quem explica como isso pode acontecer é o chefe de News Feed do Facebook, Adam Mosseri. Em um post no blog da rede social, ele escreveu que as postagens das páginas desses influenciadores que gerarem conversas entre seus seguidores irão aparecer primeiro nos feeds.

Outro fator que será privilegiado na nova estrutura é o vídeo nativo, aquele postado dentro do Facebook.

Isso quer dizer que, além de o usuário ver mais fotos e conteúdos de seus amigos e familiares, esse tipo de conteúdo produzido por influenciadores e que engaja as pessoas conectadas irá crescer.

