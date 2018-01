Resultado do Sisu já está disponível: o que fazer agora?

Matrículas começam nesta terça-feira (30). Quem não foi aprovado ou foi aprovado na segunda opção já pode entrar na lista de espera

Os cerca de 2 milhões de candidatos inscritos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já podem conferir, nesta segunda-feira (29), o resultado da primeira chamada no próprio site do programa. Os aprovados já poderão efetuar as matrículas nas instituições de ensino a partir desta terça-feira (30) até 7 de fevereiro.

Também nesta segunda-feira (29), o Ministério da Educação deve divulgar o total de inscritos no programa até a meia-noite da última sexta-feira (26), quando foram encerradas as inscrições. Nesta edição do Sisu, foram oferecidas quase 240 mil vagas de ensino superior em 130 instituições. Confira os próximos passos:

1º. Matrícula

Aqueles que foram selecionados na primeira opção devem, entre a próxima terça-feira (30) e 7 de fevereiro, efetuar a matrícula. Quem não concluir esse processo nas instituições de ensino não será selecionado novamente.

2º. Lista de Espera

Selecionados na segunda opção, mesmo que confirmem a matrícula, podem participar da lista de espera da primeira opção. Se o estudante for selecionado e se matricular, a matrícula da segunda opção será automaticamente cancelada.

3º. Prazo

O prazo para todo mundo que deseja entrar na lista é o mesmo: desta segunda-feira (29) até as 23h59 do dia 7 de fevereiro. Em 9 de fevereiro, as instituições vão convocar os aprovados da lista de espera.

