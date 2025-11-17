Astrônomos encontram estrutura invisível em galáxia distante; veja imagem

Telescópio no Chile registrou uma cauda ao redor da M61 resultante de um evento de fusão cósmica

Giovana Christ

Astrônomos do observatório Vera C. Rubin, no Chile, registraram uma descoberta inédita na galáxia M16, localizada na constelação de Virgem. Através das imagens obtidas com a ferramenta, eles encontraram uma cauda gigante ao redor da estrutura, que era invisível aos olhos de outros telescópios.

Os cientistas registraram que esse rastro é formado pelos fragmentos de uma galáxia menor, que foi absorvida por M61 em um processo de fusão cósmica. Os pesquisadores relataram que possivelmente esse evento fez com que fosse acelerada a produção de estrelas na galáxia registrada pelo telescópio chileno.

De acordo com os registros, a “cauda” mede cerca de 160 mil anos-luz e contém informações sobre a galáxia que foi destruída — revelando quando o evento de fusão aconteceu e como estão as estrelas sobreviventes.

Foto de capa: Observatório Vera C. Rubin/Divulgação

Veja íntegra no site da CNN

Curtir isso: Curtir Carregando...