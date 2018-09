Perfil de Zuckerberg no Facebook será apagado no domingo, avisa hacker

Um hacker taiwanês prometeu apagar o perfil de Mark Zuckerberg no Facebook no próximo domingo (30), com direito a transmissão ao vivo do feito. O sujeito afirma ser o caçador de recompensas chamado Chang Chi-yuan e postou o aviso na própria rede social fundada por Zuckerberg.

A mensagem publicada junto com o agendamento de live diz algo como “Transmissão ao vivo da exclusão da conta do Zuck no FB, marque na sua agenda”.

Chang tem 24 anos de idade e é conhecido no âmbito dos hackers que encontram bugs e denunciam para os responsáveis a fim de obter uma recompensa financeira. Em seu “cartel” estão ataques contra Apple e Tesla, algo que não pôde ser verificado de forma independente, e até mesmo aparição no hall da fama de caçadores de recompensas da Line Corp. em 2016, segundo afirma uma reportagem do Bloomberg.

