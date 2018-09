8 hábitos que pioram a oleosidade da pele dia após dia

Não controlar o estresse e pular a hidratação diária são alguns deles; venha conhecer todos e ajudar a manter a saúde e a beleza da pele.

Raquel Drehmer

A pele oleosa tem características muito próprias – brilho excessivo, aspecto pesado e maior tendência à acne – que, por meio de limpeza adequada e cuidados no dia a dia, podem ser controladas. Mas, se você tiver esse tipo de pele e notar que a oleosidade só piora, é grande a probabilidade de algumas atitudes suas estarem sendo nocivas à saúde e à beleza de sua cútis.

Reunimos abaixo os oito principais hábitos negativos para a pele oleosa e indicamos leituras mais aprofundadas para cada um deles. Informe-se e proteja sua pele!

Deixar o estresse dominar os seus dias

O estresse altera a produção do cortisol, que estimula hormônios específicos a acionarem as glândulas sebáceas. A oleosidade produzida por essa dinâmica pode levar à acne no rosto e no corpo. O tratamento precisa ser multidisciplinar, para curar a pele e a saúde mental.

Não dar a devida atenção à alimentação

A alimentação está intimamente ligada à saúde da pele. Estudos apontam que a ingestão de alimentos de alto índice glicêmico, como pães e massas, estimulam a produção de oleosidade e a acne, e também indicam que nutrientes como o zinco e a vitamina A freiam esse processo.

