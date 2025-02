Fevereiro Roxo: Governo do Amapá realiza ação de prevenção ao alzheimer, fibromialgia e lúpus

O “Fevereiro Roxo” é um mês dedicado à conscientização de três condições de saúde que impactam os amapaenses: alzheimer, lúpus e fibromialgia. Para incentivar o diagnóstico precoce, promover informação sobre os tratamentos disponíveis e fortalecer a rede de apoio aos pacientes e cuidadores, o Governo do Amapá realiza nesta sexta-feira, 7, uma ação no Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares (Cerpis), em Macapá.

A programação inicia às 14h30 e contará com meditação, palestra, dinâmicas e sorteio de brindes voltados aos pacientes que fazem tratamento no Cerpis. A unidade oferece mais de 30 especialidades em doenças crônicas como serviços ambulatoriais e terapias de salão.

As atividades multidisciplinares disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no local, desempenham papel importante no alívio da dor de cada paciente, que possui acompanhamento e planejamento individualizado dentro das práticas coletivas na unidade.

Local: Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares (Cerpis)

Data: 07/02/2025 às 14h30

Endereço: Avenida FAB, 849, no Centro de Macapá.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...