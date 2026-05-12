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Governo do Amapá apoia celebração do Dia Nacional do Reggae com tributo a Bob Marley em Macapá

Livia Almeida

Evento promovido pelo Movimento Reggae Macapá Roots reúne atrações locais, DJs de vinil, feira criativa e show nacional de Zé Orlando, ex-vocalista da banda Tribo de Jah.

Por Lucas Mota

O movimento reggae do Amapá ganha destaque no próximo sábado, 16 de maio, com uma grande programação cultural em celebração ao Dia Nacional do Reggae. O evento acontece a partir das 16h, na sede da União dos Negros do Amapá (UNA), em Macapá, com entrada gratuita.

A programação é organizada pelo Movimento Reggae Macapá Roots e presta um tributo especial ao cantor e compositor Bob Marley, um dos maiores nomes da história do gênero musical.

Entre os destaques do evento está a participação da atração nacional Zé Orlando, além de bandas locais e DJs que irão se apresentar com discotecagem em vinil, valorizando a essência tradicional do reggae.

Além da música, o público poderá aproveitar uma feira criativa com brechós, artesanato, gastronomia, tatuagem e outros empreendedores locais, fortalecendo a economia criativa e a cultura afro-amapaense.

O presidente do Movimento Reggae Macapá Roots, DJ Patcheco Roots, destacou a importância da celebração para o fortalecimento da cultura reggae no estado.

A programação conta com apoio do Governo do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), reforçando o incentivo a iniciativas culturais que promovem diversidade, inclusão e valorização da cultura popular no estado.

Agência de Notícias do Amapá

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