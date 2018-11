Sacaca será condecorado na Divine Academie

Acontece no dia 17 de novembro, no Rio de Janeiro, no hotel Copacabana Palace, às 20h, a Cerimônia Solene da “Divine Academie Française des Arts Lettres et Culture” que irá condecorar a TÍTULO PÓSTUMO E HONORÍFICO com as mais altas insígnias pelos relevantes serviços prestados à Sociedade e à Humanidade, o Sr. Raimundo dos Santos Souza, o “Mestre Sacaca”.

A família de Sacaca recebeu o convite da Divine Académie para participar da cerimônia no Rio de Janeiro. A condecoração será no Grau Honorífico e Distintivo de Vice-presidente de honra com a Medalha de Ouro da República Francesa e as altas insígnias da Divine Académie.

Este anúncio foi dado no Memorial Sacaca, em 16 de agosto de 2018, quando na ocasião a Presidente da Divina Académie, Srª Diva Pavesi e o Professor Doutor Aben Shaarbane, vice-presidente da entidade em Marrocos, estiveram em visita ao Museu Sacaca, em Macapá e conheceram a história de vida do saudoso “Mestre Sacaca”.

Sacaca será a quinta personalidade no mundo a receber esta homenagem. Antes dele apenas José Saramago, nobel de literatura em 1998, o Doutor brasileiro Ivo Pitangy, a escritora Camille Claudeu e o pintor brasileiro Cícero Dias foram condecorados pela honraria.

Além da família do Mestre Sacaca, compõe a delegação que irá ao Rio de Janeiro, o Padre Paulo Roberto Matias que no evento, será condecorado Vice-Presidente da Divine Académie, pelos relevantes serviços prestados à comunidade através do IJOMA. A delegação será chefiada pelo médico psiquiatra e artista plástico Augusto Leite que recentemente foi engrandecido como Embaixador da Divine Académie para o Estado do Amapá.

A Divine Academie.

A “Divine Academie Française des Arts Lettres et Culture” é uma instituição acadêmica laica sem fins lucrativos, regida pela lei francesa de 1901. Essa Academia ocupa um lugar privilegiado dentro da defesa, encorajamento e promoção da Cultura Brasileira na França e da Cultura francesa no Brasil e no mundo, através das Artes, Letras, Ciências e Cultura.

Um dos objetivos é enfatizar, promover e premiar o trabalho dos acadêmicos, cientistas, escritores, artistas, criadores, promotores, produtores e de talentos eméritos nos campos sociais, artísticos, literários, empresariais, sociais e culturais.

Cláudio Rogério

Jornalista