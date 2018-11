No Dia Mundial do Diabetes, usuários de UBS recebem orientações sobre riscos da doença

Nesta quarta-feira, 14 de novembro, é celebrado o Dia Mundial do Diabetes. Para alertar a população sobre os perigos dessa doença, a Prefeitura de Macapá promoveu uma ação na UBS Álvaro Correa alusiva à data. Foram oferecidos testes de glicemia para a detecção da doença, além de verificação de pressão arterial, orientações nutricionais, palestras e distribuição de material educativo.

Em Macapá, a atenção ao diabetes é feita em todas as unidades de saúde, onde são cadastrados no Programa Hiperdia (Programa de Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos), que conta com mais de 11 mil pacientes em acompanhamento regular. “O diabetes é conhecido como ‘doença silenciosa’ porque seus sintomas demoram a se manifestar. Por isso, é muito importante que durante as consultas de rotina se façam os exames capazes de detectar a doença. Quando diagnosticado, o usuário passa a receber o acompanhamento e medicação para o controle da doença”, disse a coordenadora de Doenças Crônicas de Macapá, Rielly Macedo.

Para fazer a testagem da doença, a orientação é que o usuário agende uma consulta com o clínico ou generalista da unidade de saúde de referência do seu endereço. Foi desta forma que a dona de casa Maria Ribeiro descobriu ter a doença. “Marquei uma consulta para avaliar uma mancha que surgiu na minha perna, e para minha surpresa veio o diagnóstico do diabetes. Desde então, tive que mudar muito dos meus hábitos para ter mais qualidade de vida”, contou.

Adotar hábitos saudáveis, como a prática de atividade física e uma alimentação equilibrada, reduz a possibilidade de adquirir a doença. O tema foi abordado por meio de uma exposição, realizada em parceria com os acadêmicos da Faculdade Estácio, que mostrou aos presentes a quantidade de açúcar presente nos alimentos. “A exposição mostra que até nos alimentos salgados, como os enlatados, existem a presença do açúcar, e serve para sensibilizar a população a fazer escolhas saudáveis”, comentou a nutricionista Olga Monteiro.

A doença, que é caracterizada por altos níveis de glicose no sangue, também chamado de hiperglicemia, pode causar sérios problemas de saúde em diferentes vasos e órgãos do corpo, como fígado e pâncreas. Para prevenir a doença, além da prática de atividade física e alimentação balanceada, deve-se evitar o consumo de álcool e cigarros, bem como evitar estresse.

Jamile Moreira