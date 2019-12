Grupo coral “Cantores Contemporâneos” realiza show para celebrar retrospectiva de mais de 30 anos de atividades

Espetáculo músico-teatral será na próxima terça-feira (17), às 19h30, no Teatro Waldemar Henrique, em Belém, com repertório que vai da música clássica ao samba

O grupo Cantores Contemporâneos realiza na próxima terça-feira (17), às 20h, o show “Canções e Momentos – Retrospectiva”, no Teatro Waldemar Henrique, em Belém. Com mais de três décadas de atividades dedicadas ao canto coral, o grupo vai apresentar canções que marcaram todo esse período, desde o seu surgimento em 1987, com foco nos espetáculo músico-teatrais. O ingresso é 1kg de alimento não perecível. A realização é da Escola de Música da Universidade Federal do Pará (EMUFPA), com apoio da Cia de Dança Marina Benarrós e Universidade do Estado do Pará (Uepa).

O repertório fará uma retrospectiva dos espetáculos apresentados pelos grupos dirigidos pela professora mestra Ana Maria Souza, da Escola de Música da UFPA (EMUFPA): coro cênico Helena Coêlho Cardoso, Grupo Vocal Vox Brasilis e Cantores Contemporâneos, que têm como grande diferencial aliar ao canto coral recursos cênicos e de expressão corporal, com objetivos de desenvolver a interpretação musical dos coralistas.

Num passeio musical, o público vai conferir desde “Ave Maria”, de Arcadelt (compositor renascentista) até “Marimbondo, Sinhá”, do autor paraense Bruno de Menezes, e ainda Chiquinha Gonzaga, Ary Barroso, Milton Nascimento e sambas conhecidos e imortalizados pelos grandes nomes do gênero. Para compor o espetáculo, participam sopranos, barítonos, contraltos e tenores, além de instrumentistas como Nego Nelson e Cizinho Pamplona no violão, Edson Santana e Francisco na percussão afro, Francielem Monteiro no piano, com direção cênica de César Cordeiro.

História

Foi durante o XV Encontro de Arte de Belém –ENARTE, em Belém, que o grupo realizou o primeiro espetáculo com esse conceito de unir música e teatro. Chamado “Canções e Ações”, a apresentação foi no Theatro da Paz, com direção cênica de Carlos Viegas (Sesc-PA) com participação de Marina Monarcha. De 1989 a até 2008 seus primeiros 20 anos, chamou-se coro-cênico “Helena Cardoso”, depois ficou apenas côro-cênico da UFPA e em 2004 assumiu o nome Cantores Contemporâneos.

Espetáculos realizados – direção musical e regência de Ana Maria Souza

Canções e ações (1988); Liberdade (1989); Em cena: sons (1990); Pim, Pam, Pum (1991); O pulo do gato (1992); Ao longe ouviu-se um chamado para cantar (1994); Canto dos cantos; (1996); Dez anos em cena: uma voz que eu não posso controlar (1997); Canto do mundo (1998) Desafio (Direção Musical :Cristina Owtake) (1999); Show de cor (2004-2006); Amazônia em cantada (2007); Ô abre alas: um resgate dos antigos carnavais (2008-2009); Canções do tempo (2010).

SERVIÇO

Show “Canções e Momentos – Retrospectiva”

17/12/2019, às 19h30

Teatro Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645 – Campina)

Ingresso: 1kg de alimento não perecível

VOZES

Cantores Contemporâneos

Sopranos: Eugênia Lobato, Núbia Freitas, Rafaela Caetano

Contraltos: Alessandra Alencar, Dayse Puget, Lane Tavares

Tenores: Edynnrony Santos, Felipe Araújo, José Pires Fo.

Barítonos: Cesar Cordeiro, Leonardo Nazaré, Tonnis Satos

Vox Brasilis

Sopranos: Dayse Lilliane, Liane Mouzinho, Dina Costa e Rosana Avelar

Contraltos: Laura Paraense e Eneida Ramos

Tenores: Otavio Silva e Silvio Jorge

Barítonos: Cesar Cordeiro e Domingos Oliveira

Madrigal da UEPA

Sopranos: Amanda Lima, Ana Carolina Silva, Fernanda Calandrine,Isabela Favacho, Jheicy Silva e Samyra Noronha

Contraltos: Luana Gurjão, Renata Vieira, Reneida Maciel e Sandra Noronha

Tenores: André Guedes, Aldemir Jr., Felipe Araújo, Ian Nemer e Mateus Rocha

Barítonos: Darlyson Moreira, Gustavo Ferreira, Murilo Carmo, Robert Ferreira e Pedro Imbiriba

PROGRAMA

Arcadelt – “Ave Maria”

Oscar Torales – “Pim Pam Pum”

Xangai ,Contreiras e Capinam/Adap.A.Souza – “O pulo do Gato”

Dimas Sedícias/José Gomes – “Banzo Maracatú”

Bruno de Menezes/arr.A.Souza – “Marimbondo, Sinhá”

Vox e Ana Souza – “Tudo é Mistério”

E.Matos/J.Bezerra/arr.A.Souza – “Húmus” (Madrigal da UEPA)

C.Lira e V.Moraes/arr. A.Souza – “Marcha de Quarta-feira de Cinzas”

Chiquinha Gonzaga – “Abre Alas”

Luiz Antônio/ J.Junior/arr. Marcos Leite – “Lata d’água (Vox Brasilis)”

Ary Barroso/arr.vocal: Ana Souza – “Aquarela do Brasil (Vox Brasilis)”

Vários autores/ arr.Ana Souza – Pout Pourri de sambas

M.Nascimento/Arr.Mara Campos – “Canções e Momentos”

