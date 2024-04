Festival Se Rasgum abre edital gratuito para artistas amapaenses

As inscrições voltadas para bandas e cantores da região da Amazônia Legal estão abertas gratuitamente online até o dia 2 de maio. Dez projetos escolhidos passarão por processo de mentoria de carreira musical, com apresentação para players do mercado e três deles farão parte do line-up no 19º Festival Se Rasgum

Pelo terceiro ano consecutivo, o Festival Se Rasgum vem abrindo espaço e palco para novidades musicais da região da Amazônia Legal em sua tradicional etapa das Seletivas Se Rasgum. Há 19 anos abrindo espaço para a música paraense, o festival amplia sua pesquisa para bandas e cantores que vêm se destacando nos nove estados que compõem a região (Amapá, Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins). A inscrição é gratuita e está disponível online até às 18 horas do dia 2 de maio.

“A etapa das Seletivas é um projeto importante, pois ele faz um mapeamento da nova música produzida na região Amazônica. Com ela, o público do festival e outros curadores de várias regiões do país têm a oportunidade de conhecer essa nova produção que tem grande dificuldade de circular e difundir essa música por diversos fatores, seja pelo acesso à formação, por questões geográficas ou pelo nosso “custo amazônico”, pontua Renée Chalu, co-diretora e co-organizadora da Se Rasgum Produções, ao lado de Marcelo Damaso.

O edital é direcionado para artistas que desenvolvem trabalhos autorais e com composições próprias, e que tenham pelo menos dois anos de existência comprovada (seja por portfólio ou músicas publicadas nas plataformas digitais).

São dez vagas, sendo 4 destinadas para o estado do Pará que passarão por uma curadoria online de um júri composto de 6 pessoas do mercado musical. A comissão levará em consideração critérios artísticos e musicais, originalidade, criatividade, capacidade de comunicação eficaz, diversidade étnico-racial e equidade de gênero.

Os escolhidos passam por uma mentoria de carreira que acontecerá virtualmente no mês de junho.Depois desse processo, os 10 selecionados participarão de pitching, onde poderão apresentar seu trabalho para um júri especializado no segmento. Os três melhores avaliados terão a oportunidade de fazer parte do line-up da 19ª edição do Festival Se Rasgum, um dos mais longevos em atuação na região.

“As Seletivas foram uma grande vitrine pra minha carreira. Potencializaram para que eu me preparasse para eventos posteriores como a SIM SP e Porto Musical (PE), onde fui aprovada também após as Seletivas. Essa parte de formação do festival vai além de uma competição. A gente se conecta com artistas de toda a região norte e fazemos contatos necessários para o desenvolvimento das nossas carreiras”, pontua Raidol, que participou do processo em 2021.

A etapa das Seletivas Se Rasgum 2024 – Amazônia Legal foi fomentada pelo Programa Funarte de apoio a ações continuadas 2023, é associada à Abrafin e Circuito Amazônico de Festivais e têm como objetivo incentivar e fomentar a música independente por meio de produção musical, capacitação, promoção e conexões no mercado da música brasileira, especificamente da região da Amazônia Legal.

Seletivas Se Rasgum Amazônia Legal 2024

Inscrições até 2 de maio

https://seletivas.serasgum.com.br/

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...