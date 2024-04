Profid realiza aula inaugural dos novos cursos de extensão na Unifap

Iniciativa do Programa de Formação, Aperfeiçoamento, Qualificação Profissional e Idiomas visa capacitar e incluir diversos públicos, promovendo o desenvolvimento de competências nas áreas profissional, cultural e social.



Na última sexta-feira, 12, o Programa de Formação, Aperfeiçoamento, Qualificação Profissional e Idiomas (Profid), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), realizou a aula inaugural que deu início às atividades de seus novos cursos de extensão. Este momento marcou o lançamento dos projetos de extensão Unifap em Cena, Maturidade Digital e Libras na Saúde, os quais visam capacitar e qualificar os participantes em áreas específicas de grande relevância.

Durante o evento, os representantes de cada projeto de extensão fizeram apresentações dos monitores, coordenadores e equipe técnica e das características e objetivos de seus respectivos cursos, destacando sua importância e relevância tanto para a comunidade acadêmica como para a sociedade em geral. Além disso, também ocorreram apresentações musicais, incluindo coral em libras.

Entre o público presente, estava a enfermeira Tânia Maria, que viu um post nas redes sociais sobre o Libras na Saúde e logo se interessou.

“Eu vi o anúncio e me encantei. Como sou da área de saúde, vejo isso como uma oportunidade de conhecimento extra, porque imagina chegar um paciente querendo um atendimento e eu não saber me comunicar com ele. Conhecimento nunca é demais, já tenho experiência com espanhol e estou aprendendo italiano. Agora, Libras será mais um diferencial para mim”, afirma Tânia Maria.

Tânia Maria, aluna do Libras na Saúde. Foto: Lucas Oliveira (Bolsista Comunicação Profid).

Um dos principais objetivos desses novos projetos de extensão é promover a inclusão, permitindo que os alunos superem as limitações que possuem e apliquem os conhecimentos adquiridos diretamente em seu cotidiano.

“Colocaram a postagem no grupo da minha igreja e, como eu não tenho muito jeito com essas coisas, acho que vai me ajudar. Eu não tenho muitos conhecimentos sobre essa parte de tecnologia e esse curso vai ser bom principalmente pra usar na minha área de trabalho”, diz a estudante de serviço Social Dalva Macedo, aluna do Maturidade Digital.

Dalva Macedo fará o curso Maturidade Digital, que irá capacitar pessoas com mais de 40 anos no uso de ferramentas e equipamentos de tecnologia da informação e comunicação. Foto: Lucas Oliveira (Bolsista Comunicação Profid).

A estudante Luany Pinheiro conheceu o projeto Unifap em Cena por meio de amigos que estudam na Universidade e se inscreveu devido sua admiração pela dança. “Eu achei muito interessante porque oferece à comunidade a praticar uma atividade que beneficia tanto corpo como a mente. Sempre me interessei por dança, mas nunca tive a oportunidade de participar de um grupo, fazer aulas ou coisas assim”, explica.

Luany Pinheiro, aluna do projeto Unifap em Cena. Foto: Lucas Oliveira (Bolsista Comunicação Profid)

“A gente tem grandes expectativas desse projeto, sendo tão abrangente, que envolve libras, dança, teatro, vamos esperar o melhor tanto dos nossos monitores quanto a troca que a gente vai ter com os alunos e eu espero que seja um projeto brilhante”, reitera Evelin Canto monitora do projeto.

Evelin Canto, monitora do Unifap em Cena, estuda balé desde os 3 anos de idade e atualmente é professora de dança e acadêmica de educação física. Foto: Lucas Oliveira (Bolsista Comunicação Profid).

Sobre os projetos

Unifap em Cena

Um dos projetos idealizados em 2024, o Unifap em Cena tem como foco o aprimoramento das artes culturais e na acessibilidade. Seu público-alvo abrange tanto a comunidade interna quanto externa da Unifap.Nessa sua primeira edição, o Unifap em Cena oferta cursos de Coral de Libras e Dança. As aulas e ensaios ocorrerão nas segundas e quartas-feiras, no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), e, às sextas-feiras, ocorrerá um evento cultural.

Siga o projeto no Instagram: @unifapemcena

Libras na Saúde

O projeto tem como objetivo principal promover acessibilidade no ambiente da saúde, fornecendo conhecimento e aprimoramento acessíveis aos profissionais, alunos e professores da área da saúde. O projeto realiza ações e cursos de ensino, pesquisa e extensão, além de ofertar palestras, ações de atendimentos aos surdos e a formação de cursos em libras. A capacitação e a formação de profissionais da área da saúde são uma das missões do projeto.

Siga o projeto no Instagram: @libras.nasaude

Maturidade Digital

O curso Maturidade Digital tem como objetivo a capacitação da população a partir de 40 anos para o manuseio de ferramentas e equipamentos para a tecnologia da informação e comunicação e utilizando recursos tecnológicos.As aulas ocorrerão no formato presencial, de segunda a quinta-feira, em turmas alternadas no campus universitário Marco Zero (Macapá-AP), nos turnos da manhã e tarde. A

Siga o projeto no Instagram: @projetomaturidadedigital

*Texto: Cíntia Leão (Bolsista Comunicação Profid)

