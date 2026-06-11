3° Festival In Solos Tucujus abre inscrições para mostra competitiva dedicada a artistas mulheres do Amapá

Mostra Solos Férteis recebe inscrições até 21 de junho e valoriza a criação teatral feminina no estado

Estão abertas, até 21 de junho, as inscrições para a Mostra Solos Férteis, ação competitiva que integra a programação do 3° Festival In Solos Tucujus. A iniciativa é voltada exclusivamente para artistas mulheres residentes no Amapá e busca fortalecer a produção teatral feminina por meio da valorização da pesquisa artística, da criação cênica e do protagonismo das mulheres nas artes da cena.

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet. O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no link ao final desta matéria e na bio do Instagram @portalcenatucuju.

A Mostra Solos Férteis será dedicada exclusivamente à linguagem do teatro e contará com duas categorias: Estreia, destinada a solos inéditos, e Em Cartaz, para espetáculos já apresentados ao público.

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão curatorial convidada, considerando critérios como qualidade artística, originalidade, potência cênica, coerência estética, viabilidade técnica e proposta de linguagem.

Para o artista, produtor cultural e coordenador do projeto, Jhou Santos, a mostra nasce como um espaço de fortalecimento e visibilidade para a criação artística feminina no estado.

“A Mostra Solos Férteis, fala de territórios de criação, resistência e transformação. Foi pensada para reconhecer e impulsionar a potência das mulheres que constroem o teatro amapaense, criando oportunidades para que suas vozes, pesquisas e narrativas ganhem ainda mais visibilidade”, destaca.

Neste ano, o Festival In Solos Tucujus integra as comemorações pelos 15 anos da Companhia Tucuju reunindo apresentações de teatro, circo, dança, palhaçaria, performances e outras linguagens cênicas. A programação será realizada em duas etapas. A primeira acontece de 10 a 12 de julho no município de Ferreira gomes e a segunda etapa será realizada de 13 a 15 de agosto. Nesta etapa acontecerá a Mostra Solos Férteis como uma ação de incentivo e valorização da produção artística local.

Além dos espetáculos, o festival contará com oficinas, rodas de conversa, exposições, cortejos culturais, encontros entre artistas, homenagens, shows musicais e espetáculo nacional convidado. As atividades serão gratuitas e acontecerão em diferentes espaços culturais dos municípios de Macapá e Ferreira Gomes.

O 3° Festival In Solos Tucujus é uma realização da Companhia Tucuju de Artes Integradas, com produção executiva da Cortejo Produções Artísticas. Esta edição conta com o patrocínio do Governo do Estado do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-AP).

Serviço

Inscrições para a Mostra Solos Férteis – 3° Festival In Solos Tucujus

Período de inscrições: 2 a 21 de junho de 2026

Público-alvo: artistas mulheres residentes no Amapá

Festival: 10 a 12 de julho de 2026 (etapa 1)

Mostra Solos Férteis: 13 a 15 de agosto de 2026 (etapa 2)

Inscrições e regulamento através do link: https://drive.google.com/drive/folders/1ak77s6v_lvxr2SskcxyuKby65VCAmvrV?usp=drive_link

Fotos: Arquivo do projeto

Texto: Mary Paes

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