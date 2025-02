‘Carnaval 2025’: Governo do Estado lança aplicativo oficial gratuito que reúne informações, serviços e notícias da folia no Amapá

A ferramenta está disponível para IOS e Android. Os usuários podem acompanhar em tempo real todas as novidades sobre a maior festa popular do estado.

Para garantir praticidade e informações seguras em tempo real sobre a maior festa popular do estado, o Governo do Amapá criou o aplicativo gratuito “Carnaval 2025”. Com uma interface intuitiva e moderna, a ferramenta disponibiliza tudo o que os foliões precisam saber para que possam aproveitar amplamente as programações da folia.

O aplicativo, desenvolvido pelo Centro de Gestão da Tecnologia da Informação (Prodap), está disponível nas plataformas IOS e Android. Os usuários podem acompanhar em tempo real todas as novidades sobre o Carnaval 2025, incluindo informações oficiais, curiosidades, serviços e a cobertura especial do desfile das escolas de samba e blocos.

Baixe aqui Android

Baixe aqui IOS

O aplicativo está disponível nas plataformas IOS e Android

“Nossas ações são pautadas nos avanços tecnológicos e trabalhamos para garantir conectividade e interação. Nada mais oportuno que elaborar uma forma de manter as pessoas bem informadas, de forma rápida, prática e moderna durante o tradicional evento carnavalesco realizado no meio do mundo”, destaca o diretor-presidente do Prodap, Cirilo Simões.

Serviços, informações e curiosidades da folia na ponta dos dedos

As grandes celebrações que vêm sendo retomadas e realizadas pela atual gestão, à exemplo da Expofeira, têm proporcionado aos amapaenses experiências únicas, diferenciadas e alinhadas às novas tecnologias. O apoio contínuo do Governo do Estado às programações culturais do Amapá reforçam a valorização e preservação das raízes amapaenses, com alegria e desenvolvimento econômico.

“Com essa iniciativa, o Governo do Estado reforça o compromisso não só com a realização, mas com a qualidade dos grandes eventos que garantem além de muita alegria e diversão, crescimento econômico e oportunidades para a população amapaense. Sem dúvida, o acesso às informações inerentes ao nosso carnaval ao alcance das mãos, é mais uma forma de entregar e promover uma edição da festa de forma completa”, ressalta a secretária de Estado da Comunicação, Ana Girlene.

Aplicativo oficial conta com programação dos desfiles das escolas de samba e breve histórico de cada uma

Aplicativo Carnaval Amapá 2025

O aplicativo disponibiliza detalhes de todas agremiações, seus enredos, fantasias, agremiações e alas que passarão pela Avenida Ivaldo Veras, no Sambódromo de Macapá.

O cronograma oficial dos desfiles das escolas de samba será atualizado constantemente, garantindo que foliões não percam nenhum momento especial e aproveitem integralmente as apresentações.

A ferramenta é acessível e prática, totalmente gratuita e não exige cadastro para uso e exploração de suas múltiplas funcionalidades. Os usuários podem navegar livremente e ter acesso a todas as informações.

Para quem quiser interagir ainda mais, há uma opção de cadastro rápido e opcional para permitir que os foliões votem na escola de samba favorita e, caso desejem, podem excluir seu cadastro a qualquer momento, e as informações pessoais serão removidas da base de dados, garantindo total transparência e respeito à privacidade.

Foto de capa: Eduardo Belfort/GEA

Agência de Notícias do Amapá

