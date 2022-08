Nesta sexta-feira rola projeto Sextou Poesia em Macapá

Na próxima sexta-feira (12), acontece mais uma edição do projeto Sextou Poesia. Dessa vez o encontro da Música e da Poesia será no Calçadão Lacerda, em Macapá.

As cantoras Sabrina Zahara e Yanna Mc abrem o show e em seguida, se apresentam os músicos Edu Gomes, Ládio Gomes e Renato Gemaque.

As Intervenções poéticas ficam por conta do Colerivo Juremas com Ana Anspach, Andreia Lopes, Carla Nobre, Cláudia Flor d’Maria, Hayam Chandra e Mary Paes.

O Sextou Poesia é uma realização do Coletivo Juremas com apoio do Quarta de Artes da Pleta, Secult Amapá e do O Charme da Poesia.

Esta edição conta com o apoio de Farofa Tropical Gastrobar.

Serviço

Sextou Poesia

Dia 12 de agosto | Sexta-feira

Hora: 19h

Local: Calçadão Lacerda | Rua São José, 1024 Centro | Macapá/AP

Assessoria de imprensa

Mary Paes

