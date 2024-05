Programa Cidades Eficientes oferece workshop gratuito para prefeituras brasileiras

Iniciativa promove capacitação para gestão de consumo de energia e água das edificações municipais.

Estão abertas as inscrições para processo seletivo do workshop MAIS EFICIÊNCIA, MENOS CONSUMO oferecido gratuitamente pelo Programa Cidades Eficientes – uma iniciativa do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) com apoio do Instituto Clima e Sociedade (iCS), organização filantrópica que apoia projetos e instituições dedicados ao enfrentamento das mudanças climáticas e soluções sustentáveis. Trata-se de uma chamada pública para seleção de cinco municípios brasileiros que serão contemplados com capacitação e implementação gratuita da plataforma de gestão de consumo de energia e água para edificações municipais.



O workshop é exclusivo para Prefeituras Municipais, aberto a gestores municipais, secretários e lideranças de áreas afins (servidores efetivos da prefeitura). As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas até o dia 28 de maio pelo formulário on-line: bit.ly/workshop_cidades Os cinco municípios selecionados serão divulgados no dia 4 junho. Os workshops serão realizados de junho a outubro em seis encontros: cinco no formato on-line e um presencial, no Rio de Janeiro (RJ).



“A gestão de consumo dos edifícios públicos municipais é um passo essencial para as prefeituras estabelecerem metas de consumo de energia e emissões, para estabelecer ações de eficiência energética e para a obtenção de dados internos. É importante, também, para o estabelecimento de prioridades de ações, como, por exemplo, de retrofit em edificações, pois conseguem identificar quais prédios são mais eficientes e quais apresentam um maior consumo, requerendo ações mais imediatas”, explica a arquiteta María Andrea Triana, pesquisadora doutora na área de eficiência energética em edificações, coordenadora técnica do Programa Cidades Eficientes. Segundo ela, o acesso facilitado aos dados do consumo de energia e de água nas edificações municipais também pode ajudar as prefeituras no pedido de financiamentos a projetos.

Plataforma gratuita de gestão de consumo:

Apesar da importância da gestão de consumo de energia e de água nos edifícios públicos, nem todas as prefeituras conseguem organizar e gerenciar o seu estoque de edificação de forma eficiente. Para auxiliar as prefeituras neste processo, o CBCS desenvolveu uma plataforma específica para gestão de consumo de energia e de água nas edificações públicas que já foi implementada nas Prefeituras do Rio de Janeiro (RJ) e Florianópolis (SC).



“Com esta nova chamada, buscamos dar escalabilidade nacional para que mais municípios possam aproveitar da experiência obtida no programa e, na medida do possível, implementar a plataforma de gestão desenvolvida pelo CBCS”, pontua María Andrea. Desta forma, com o retorno de um número maior de municípios, espera-se atender uma das metas do Programa Cidades Eficientes para 2024: a elaboração de uma política pública nacional que apoie políticas públicas de eficiência energética nos municípios.

O exemplo do Rio de Janeiro:

Para a Prefeitura do Rio de Janeiro, uma das cidades que já implementou a plataforma para gestão de consumo de energia e de água nas 2.000 edificações municipais, a experiência tem contribuído para o planejamento de novas ações.



“O apoio dado pelo CBCS à Prefeitura do Rio de Janeiro tem um aspecto muito importante que é o de servir de base para outros programas de eficientização que queiramos implementar na cidade”, afirma o arquiteto Pedro Rolim, gerente de sustentabilidade e resiliência do Escritório de Planejamento da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele destaca a relevância da mensuração dos dados de consumo das diferentes edificações a partir da implementação da plataforma, proporcionando clareza aos técnicos e gestores quanto às medidas a serem adotadas.



“Muitas vezes, as administrações públicas trabalham com metas e objetivos, mas não têm uma base sólida para comparar se houve melhoria ou não, se houve redução ou não. Com a ferramenta e com as capacitações, conseguimos ter clareza do que precisa ser feito e de como, efetivamente, podemos atingir tais objetivos”, complementa Pedro. Entre os dados fornecidos pela plataforma, ele destaca, como exemplo, a análise do impacto da compra de um equipamento mais eficiente em relação ao consumo energético de uma edificação. “Assim, passamos a ter uma base de dados confiável para que possamos propor outros programas e ações na cidade”, reforça.

SOBRE O CIDADES EFICIENTES:

Desenvolvido no âmbito do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), com apoio do Instituto Clima e Sociedade (iCS), o programa Cidades Eficientes desenvolve análises, estudos, ferramentas e políticas públicas tais como a plataforma de gestão de consumo de energia e água, o código de energia complementar ao código de obras e o guia de compras sustentáveis para municípios.



As ações foram iniciadas em 2018, com a primeira fase, respondendo à demanda crescente do setor público para aumentar sua eficiência de recursos. Nas quatro fases já realizadas ao longo deste período, diversos municípios já foram atendidos, em diferentes iniciativas: Balneário Camboriú, Concórdia, Itá, Zortéa, em Santa Catarina, com workshops para capacitação de gestores sobre eficiência energética, Sorocaba (SP) e Jaboatão dos Guararapes (PE), na fase piloto do programa, e estruturação de elementos de governança e políticas públicas nas cidades de Florianópolis (SC) e Rio de Janeiro (RJ), ambas realizadas em parceria com as prefeituras municipais.



Em 2024, em sua quinta fase de operação, o Cidades Eficientes planejar escala nacionalmente as estratégias para gestão do consumo de energia e água pelas edificações públicas municipais, dar continuidade nos programas desenvolvidos com as prefeituras de Florianópolis e do Rio de Janeiro, promover as compras de baixo carbono em edificações públicas e divulgar amplamente os resultados já alcançados na promoção da eficiência energética nas edificações.



SERVIÇO:

Workshop Mais eficiência, menos consumo Inscrições para o processo seletivo – até 28 de maio pelo link bit.ly/workshop_cidades

Realização: Programa Cidades Eficientes Execução: Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS)

Apoio: Instituto Clima e Sociedade (iCS)



Informações: cidadeseficientes.cbcs.org.br

