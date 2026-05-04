OBA prorroga inscrições e realiza aulão oficial ao vivo com revisão para a prova de 2026
Além de prorrogar as inscrições até o dia 8 de maio, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) promoverá, no dia 9 de maio, o Aulão Oficial OBA 2026. A iniciativa oferece uma grande revisão gratuita, com conteúdos estratégicos, voltada a estudantes de todo o país. A transmissão será ao vivo, a partir das 15h, pelo canal oficial da olimpíada no YouTube. A prova será aplicada em todo o Brasil no dia 15 de maio.
O aulão irá focar nos níveis 3 e 4 (Ensino Fundamental II e Ensino Médio), com uma abordagem dinâmica, didática e acessível, trazendo explicações claras, resolução de questões e orientações práticas para interpretação das provas. A proposta é ajudar os estudantes a ganharem confiança e melhor desempenho na olimpíada.
Entre os temas abordados, estão conteúdos recorrentes da olimpíada, como Astronomia básica, Leis de Kepler, Astronáutica e análise de gráficos e fenômenos astronômicos, sempre com foco na compreensão e aplicação prática.
Prova da OBA
A OBA é aplicada em duas fases. A primeira é organizada em quatro níveis, do 1º ano do ensino fundamental ao último ano do ensino médio, com 7 questões de astronomia e 3 questões de astronáutica. O nível 1 para alunos do 1º ao 3º ano do fundamental; o nível 2, do 4º ao 5º ano; o nível 3, do 6º ao 9º ano. Já o nível 4 é voltado para os alunos do ensino médio. As premiações ocorrem na primeira fase.
Além disso, conta com uma segunda fase utilizada para selecionar os estudantes que representarão o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA) e na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA).
Para participar da OBA 2026, as escolas interessadas devem inscrever seus alunos até o dia 8 de maio, pelo site https://app.oba.org.br/login/ .
Organização do aulão
O aulão conta com patrocínio do BTG Pactual e do Arco Instituto, além de parceiros como Manual do Mundo, Medalhei, Bizu Space, Clube Centauri e AstroBioFísica.
OBA
A OBA é realizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) e conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com os Deputados Federais Tabata Amaral, Vitor Lippi, Ismael Alexandrino, Senador astronauta Marcos Pontes, Centro Universitário Facens, BTG Pactual, Bizu Space e Força Aérea Brasileira.
A OBA ainda tem como embaixadores os canais Manual do Mundo e AstroBioFísica.
Serviço
Data: 9 de maio de 2026
Horário: a partir das 15h
Transmissão: Canal oficial da OBA no YouTube: https://www.youtube.com/@OBAoficial
Público: Estudantes dos níveis 3 e 4 (Ensino Fundamental II e Médio)