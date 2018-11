Backups antigos do WhatsApp no Android serão deletados no dia 12

Por Patrícia Gnipper

Em agosto, o WhatsApp anunciou uma mudança em seus termos de backup no mensageiro — e essas mudanças passam a valer na próxima segunda-feira (12). Com elas, os backups antigos do app no Android serão automaticamente deletados do Google Drive.

É que os backups do “Whats”, a partir desta data, não vão mais consumir parte da cota de armazenamento no Drive do usuário, o que significa que, caso você tenha, digamos, 15 GB disponíveis, o WhatsApp não pode mais descontar deste seu espaço o backup de conversas e, dessa maneira, os backups feitos há mais de um ano serão removidos dali.

Sendo assim, caso você tenha backups antigos do WhatsApp em seu Google Drive, é necessário que os salve localmente ou que faça o backup do mensageiro novamente, para que o novo arquivo permaneça devidamente salvo na nuvem.

