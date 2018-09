Google quer URLs menores por toda a web

A Google celebra neste mês os 10 anos do Google Chrome, o navegador que revolucionou o conceito de navegadores em 2008 e vem fazendo um bom trabalho em relação à segurança do usuário durante a última década. Agora, o próximo passo da Gigante da Web é melhorar um item básico da web: as URLs.

“As pessoas têm dificuldades para entender as URLs”, comentou Adrienne Porter Felt, diretora de engenharia da equipe responsável pelo Chrome, em entrevista à Wired. “Queremos chegar a um lugar no qual a identidade da web seja inteligível para todos — que eles saibam com quem estão falando quando usam um site e possam refletir se é possível confiar.”

O avanço da web aumentou e complicou os endereços, o que é um problema especialmente para quem navega em smartphones, que têm menos espaço do que os PCs para exibir endereços completos. Essa característica também favorece a realização de golpes com páginas falsas — e são esses os problemas mirados pela Google.

