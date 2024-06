Mestre Damasceno coloca nas ruas de Salvaterra o seu Búfalo-Bumbá Junino

Evento acontece nesta quinta-feira (13) e reúne diversas manifestações e artistas do Marajó

Em uma breve conversa, é possível perceber na fala de Mestre Damasceno a paixão que o move ao colocar o Búfalo-Bumbá “Segredo das Meninas” nas ruas de Salvaterra, especialmente no mês junino. O Boi-bumbá é uma brincadeira popular, pertencente ao folclore brasileiro, com personagens humanos e animais fantásticos, que gira em torno de uma lenda sobre a morte e ressurreição de um boi. Entretanto, no Marajó, devido a presença dos animais búfalos que convivem pacificamente com os moradores da ilha, o mestre decidiu criar o búfalo-bumbá. A apresentação da comédia vai acontecer nesta quinta-feira (13), em Salvaterra. O cortejo inicia às 16h e vai em cortejo até o terreiro do mestre, onde acontecerá a apresentação cênica às 19:30h.

Mestre Damasceno é uma pessoa com deficiência, e por este motivo a acessibilidade e inclusão estão sempre presentes nos projetos que desenvolve. Dessa vez, alunos da Associação de Deficientes, pais e amigos de Salvaterra (ADPAS) participaram do projeto através de uma oficina de confecção de mini búfalo-bumbá de garrafa pet. Além disso, no evento haverá o espaço de acessibilidade, que visa garantir, no dia do evento, uma área exclusiva com vista para o palco, para idosos, pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. O local contará com o apoio de duas monitoras.

O Búfalo-Bumbá Junino é um projeto em que Mestre Damasceno festeja a quadra junina na comunidade a qual pertence. A festa inicia com apresentação de grupos de bois e de carimbó, e termina com a apresentação do Búfalo-Bumbá Segredo das Meninas. A ideia é que a apresentação deste ano de 2024 seja documentada e publicada no Youtube com tradução em libras, além das redes sociais. A expectativa é a participação de pelo menos 600 pessoas.

Mestre Damasceno é um amo de Boi reconhecido no Marajó e no Estado do Pará em virtude da sua história com o Boi/Búfalo-Bumbá. Seus festejos e eventos têm grande adesão da comunidade, inclusive a escolar, que leva bois e personagens para participar. Por um tempo, muitos colocadores desistiram de seus Bois-bumbás devido ao alto valor dos materiais e da completa falta de apoio pelas municipalidades. Atualmente, e muito por conta da projeção alcançada por Mestre Damasceno com o seu trabalho com o Búfalo-Bumbá, muitos colocadores retornaram à atividade, e seguem inserindo as crianças e jovens na brincadeira.

A manifestação popular surgiu em 1973, quando Mestre Damasceno colocou o 1º Boi-Bumbá da carreira, chamado “Estrela de Ouro”. Desde então, muitos outros bois-bumbás vieram, entre nascimentos, batizados, mortes, ressurreições e retornos de Bois fugidos.

O Búfalo-Bumbá Junino de 2024 foi selecionado pelo Edital de Culturas Populares – Lei Paulo Gustavo – Secult/PA, do Governo do Estado do Pará, e premiado pelo Edital Cultura Viva – Sérgio Mamberti, do Ministério da Cultura, Governo Federal.

31º Prêmio da Música Brasileira

Além da preparação para colocar o Búfalo-Bumbá Junino nas ruas, outra expectativa que Damasceno está vivendo é a premiação no 31º Prêmio da Música Brasileira. Na noite desta quarta-feira(12), acontece a Cerimônia do 31º Prêmio da Música Brasileira – Edição Tim Maia, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde o Álbum Musical Búfalo-Bumbá (de Mestre Damasceno, os Nativos Marajoara e algumas participações especialíssimas) está concorrendo ao Prêmio de Melhor Álbum Musical, na Categoria Regional – Lançamentos.

Serviço:

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Búfalo-Bumbá Junino de Mestre Damasceno

Dia 13/06/2024

15h: Abertura com brincadeiras no Terreiro do Mestre, com Corrida de saco, Pescaria, Tomba lata e muito mais.

16h: concentração do Cortejo Cultural com mestres e bois-bumbás

Local: Terceira Rua, esquina da Victor Engelhard

Saída: 17:30

19h: Chegada no Terreiro do Mestre, na Primeira Rua, esquina com Décima Primeira Travessa.

Convidados:

Bois-Bumbás:

Brinquedo (Comunidade Quilombola do Barro Alto)

Primavera (Comunidade Quilombola do Barro Alto)

Sete Estrelas (Comunidade Quilombola do Salvá)

Flor da Malhada (Joanes)

Pimpão (Salvaterra)

Brilhante (ADPAS)

Quadrilha Junina do Jubim

Grupos e Mestres convidades:

Nativos Marajoara (Salvaterra)

Mestre Eliezer (Soure)

Mestre César (Soure)

Mestre Talo (Soure)

Mestre Bori Bori (Joanes)

Mestre Robledo (Salvaterra)

Grupo Aruãs (Soure)

Tambores do Pacoval (Soure)

Carlinhos FL (Salvaterra)

Apresentação da Comédia do Búfalo-Bumbá Segredo das Meninas, de Mestre Damasceno.

Informações:

https://instagram.com/mestredamasceno

https://www.facebook.com/MestreDamasceno

https://www.youtube.com/c/mestredamasceno

