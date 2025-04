Conselho Universitário aprova criação do curso de Serviço Social

Previsão é que primeiro vestibular da nova graduação da Unifap ocorra em 2026.

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) ofertará mais um curso de graduação para a sociedade amapaense. O Conselho Universitário (Consu) da Instituição aprovou, no dia 20 de março, a implantação do curso de Serviço Social e o primeiro vestibular da graduação deve ocorrer em 2026.

A graduação será ofertada no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), e irá integrar o Departamento de Filosofia e Ciências Humanas (DFCH). A graduação terá duração de quatro anos. O ingresso da primeira turma ocorrerá no ano que vem, com a oferta de 40 vagas no Processo Seletivo 2026.

“O curso de Serviço Social é de grande importância para a sociedade amapaense, pois irá formar profissionais capacitados para atuar na promoção da justiça social, no combate às desigualdades e na garantia dos direitos da população, especialmente dos grupos mais vulneráveis”, afirma a vice-presidente do Consu e vice-reitora da Unifap, Profa. Dra. Ana Cristina Maués.

O profissional de Serviço Social atua na formulação e implementação de propostas de intervenção que visem o exercício pleno da cidadania e atua diretamente com a população em situações de violação de direitos humanos. O curso formará profissionais capacitados para planejar, gerenciar, executar e assessorar políticas, programas e projetos em serviço social.

O assistente social da Unifap, Édico Renê, integrou a comissão, constituída em 2023, que elaborou estudos para a criação do curso e o Plano Político-Pedagógico de Curso (PPC), um dos principais documentos norteadores dos cursos de graduação no Brasil. Para Édico, a necessidade de criação do curso se dá muito pela forma como o assistente social atua e pelo caráter diversificado de atuação profissional.

“O assistente social é um profissional que pode atuar em qualquer instituição pública ou privada, sendo um profissional de excelência porque pode atuar não só na área da Política de Assistência social, como na área da saúde, da justiça, da Educação, previdência, seguridade social, enfim, em diversas áreas realizando diversas atividades que visam o bem-estar social e a garantia de direitos de usuários”, observa Édico.

Durante a graduação, os alunos desenvolverão uma compreensão profunda das questões sociais e das políticas que afetam a vida das pessoas, bem como habilidades práticas em comunicação, resolução de problemas e intervenção social. O currículo também abrange questões éticas, direitos humanos, justiça social e a importância de promover a igualdade e a inclusão.

Édico ressalta, ainda, a necessidade latente de formar e qualificar cada vez mais profissionais para atuarem na área, contribuindo para o desenvolvimento de estudos e pesquisas que possam elevar ainda mais a profissão no Amapá.

“A categoria dos assistentes sociais no Amapá também sempre ansiou por uma formação continuada, que é muito precária e escassa aqui no estado, praticamente inexistente devido ao fato que o curso não tem na rede pública, por isso propomos esse debate [de criação da graduação]. (…) Nós iniciamos esse debate junto com a Reitoria da Unifap e o reitor foi extremamente solícito em relação a essa pauta”, conclui Édico.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...