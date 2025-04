‘Delas Tech’: Governo do Amapá realiza aula inaugural do projeto de empreendedorismo para mulheres

Para promover o empoderamento feminino em setores como inteligência artificial, tecnologias assistivas, empreendedorismo e marketing, o Governo do Amapá, com o apoio da Universidade Federal do Amapá (Unifap) e da deputada federal Professora Goreth, realiza a aula inaugural do projeto “Delas Tech” na segunda-feira, 7, no auditório do Museu Sacaca, em Macapá.

A iniciativa vai capacitar 100 mulheres em diversas áreas da programação de aplicações digitais com disciplinas sobre arquitetura de computadores, desenvolvimento de softwares e outros assuntos relacionados à tecnologia.

Para a realização da aula inaugural, a iniciativa conta com o apoio especializado da Unifap, por meio do projeto de extensão Samaúma Tech, do departamento de educação a distância (DEAD). Ao todo, foram investidos R$ 260 mil para o “Delas Tech” ser executado. Os recursos foram obtidos por meio de emenda parlamentar da deputada federal Professora Goreth.

Local: auditório do Museu Sacaca

Data: 07/04/2025 às 15h30

Endereço: Avenida Feliciano Coelho, nº 1509, bairro Trem, em Macapá.

