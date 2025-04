Governo do Amapá abre 2,9 mil vagas para cursos técnicos e de qualificação profissional; confira edital

Inscrições para capacitações em sete centros de Macapá e Santana iniciam na segunda-feira, 7. Já as aulas estão previstas para primeira quinzena de maio.

O Governo do Amapá inicia nesta segunda-feira, 7, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado que oferta 2.990 vagas em 37 cursos técnicos e de qualificação profissional. As oportunidades estão distribuídas entre sete centros de ensino localizados em Macapá e Santana, abrangendo diversas áreas de atuação e contemplando de crianças a partir de 8 anos até jovens e adultos.

ACESSE AQUI O EDITAL

Os cursos oferecidos abrangem diversas áreas, proporcionando oportunidades de qualificação, emprego e renda para a população amapaense. As aulas iniciam durante a primeira quinzena de maio, visando impulsionar o desenvolvimento educacional, profissional e pessoal dos cidadãos, contribuindo para o crescimento e fortalecimento do estado. As inscrições terão início às 14h no site escolapublica.ap.gov.br e serão divididas duas etapas:

De 7 a 9 de abril:

Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari

Centro de Ensino Profissionalizante do Amapá Profª. Josinete Oliveira Barroso (Cepajob)

Centro de Educação Profissional de Santana Profª. Maria Salomé Gomes Sares

Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá

De 14 a 16 de abril:

Centro de Educação Profissional em Arte e Cultura Bi Trindade

Centro Cultural Franco- Amapaense

Centro Estudos de Língua e Cultura Francesa Danielle Mitterrand

Cada pessoa pode se inscrever para apenas uma vaga, observando os critérios previstos no edital para cada curso. O processo seletivo também prevê a reserva de 20% do total de vagas para pessoas autodeclaradas afrodescendentes, 5% para aquelas com deficiências e 5% para indígenas.

“O Governo do Amapá organizou seus centros profissionais para atendimento de demandas, favorecendo o empreendedorismo e a formação profissional. Esse ano estamos oferecendo quase 3 mil vagas, entre cursos técnicos e cursos de qualificação, totalmente gratuitos, concomitantes ao ensino médio e ensino fundamental, em alguns cursos, além do pós-médio”, afirma o coordenador de Educação Básica e Profissional da Secretaria de Estado da Educação (Seed), Cleiberton Souza.

Ainda de acordo com a Seed, os centros de educação profissional Walkíria Lima e Graziela Reis de Souza, em Macapá, realizarão procedimentos de forma separada para disponibilização de suas vagas.

