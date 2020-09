Prefeitura de Macapá abre inscrições para Torneio Verão de Futlama

A Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a Federação Amapaense de Futlama, abre as inscrições para o Torneio Verão de Futlama, na próxima segunda-feira, 7. A disputa que está prevista para ocorrer nos dias 19 e 20 de setembro, e irá seguir todos os protocolos de segurança e higiene no combate ao novo Coronavírus, com a exigência de máscara, álcool em gel e distanciamento social.

Serão abertas 8 vagas para equipes femininas e 16 para masculinas. Os jogos irão ocorrer em duas arenas que serão montadas ao lado do Trapiche Eliezer Levy, na frente da cidade. Cada time poderá inscrever 12 atletas. Segundo a coordenação da disputa, a maior preocupação se refere ao cumprimento dos protocolos de segurança.

“Somente os atletas e a comissão técnica irão descer para as arenas às margens do rio Amazonas, e, enquanto não começa as partidas, todos deverão fazer uso de álcool em gel, manter distanciamento social e usar máscara. Os reservas e a comissão técnica terão que usar máscara”, esclarece Henrique Bastos, diretor de Esportes de Macapá.

O não cumprimento das regras de segurança poderá até mesmo ser um critério de desclassificação do time, caso seja constatada a irregularidade. A fórmula de disputa será em fase classificatória e finais. As equipes irão se enfrentar em jogos de mata-mata. “A fórmula de disputa é a de sempre e respeitando, principalmente, as regras de segurança”, destaca Henrique Bastos.

As equipes campeãs irão receber a quantia de R$ 500,00 e os segundo colocados R$ 300,00, além de kits esportivos como bolas e coletes. Os representantes das equipes interessadas em fazer a inscrição devem se dirigir até a Coordenadoria Municipal de Esporte Lazer, localizada na esquina da Avenida FAB com a Rua Cândido Mendes, nº 100, Centro.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Jonhwene Silva

