Prefeitura de Macapá entrega Centro de Referência de Assistência Social na zona oeste da cidade

A partir desta sexta-feira, 4, comunidades da zona oeste de Macapá têm à disposição o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Igualdade, localizado no bairro Marabaixo 3. O espaço tem por finalidade garantir acesso a direitos de proteção básica às famílias em situação de vulnerabilidade social da sua área de abrangência.

O equipamento de assistência social executará ações e serviços de proteção básica. Serão garantidos benefícios eventuais como Auxílio Alimentação e vale-gás, entre outros preconizados por Lei. O agendamento para os serviços da proteção básica é feito diretamente pela Central de Atendimentos – Coronavírus (0800 031 9606). A medida visa controlar o número de pessoas no local, a fim de evitar aglomeração para proteger usuários e servidores da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19).

O Centro de Referência de Assistência Social Igualdade conta com salas para atendimentos coletivo e individual, para equipe técnica, coordenação, brinquedoteca, copa, depósito e três banheiros com acessibilidade.

Área de abrangência

Comunidades Lagoa dos Índios, Cajari, Cabralzinho, Marabaixo 1, 2 e 3, Jardim América, distrito do Coração, Goiabal, Parque Novo Mundo e condomínios da região.

Entrega à comunidade

Na noite desta quinta-feira, 3, o prefeito de Macapá, Clécio Luís, acompanhado da secretária municipal de Assistência Social, Mônica Dias, fez a entrega do Centro de Referência de Assistência Social Igualdade às comunidades da zona oeste da cidade, simbolicamente representadas por lideranças comunitárias. Por conta da pandemia do novo Coronavírus e das medidas restritivas para conter a contaminação e propagação da infecção, a Prefeitura de Macapá tem prestado contas e entregue obras por meio de Lives, na página oficial no Facebook.

“Essa é uma entrega muito especial. Por isso, estou fazendo esta Live, para prestar contas e entregar oficialmente à comunidade o Cras Igualdade. Portanto, o Cras é como se fosse a UBS da Saúde, é como se fosse a escola da Educação. Na Assistência Social, quando queremos obter um benefício eventual ou acessar uma política pública de assistência social, vamos a um Cras. E esse Cras está lindo, com uma tecnologia de construção inovadora, resistente e ambientalmente correta”, explicou o prefeito Clécio Luís.

