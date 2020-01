Novo Mercado Central será reinaugurado e entregue à população de Macapá nesta quinta, 16

Ampliado e totalmente revitalizado. É assim que a Prefeitura de Macapá entregará o novo Mercado Central à população de Macapá, nesta quinta-feira, 16, às 9h. O espaço foi revitalizado com recursos oriundos de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues, no valor de R$ 2,5 milhões, e mais R$ 1,2 milhão de contrapartida do Município.

O novo mercado traz o conceito moderno e representa um grande resgate histórico e cultural da cidade, o que irá contribuir para o desenvolvimento econômico local com a geração de novos empregos, o aumento do comércio, do turismo e do lazer.

Nova estrutura

O mercado mantém a sua arquitetura colonial e conta hoje com 63 boxes, sendo 21 quiosques com divisórias em vidro e mais 3 ilhas na área térrea, 24 no espaço superior (mezanino) e 15 boxes no entorno. O ponto turístico terá ainda espaço para shows, elevador de acessibilidade, novas escadas, telhado termo acústico, piso em porcelanato e, na parte externa, calçadas por toda a área do entorno, além de um espaço de jardim na entrada.

Confira a programação:

18h – Festival de Samba e Chorinho:

– Beto 7 cordas e Lolito do Bandolin (Grupo Vou Vivendo);

– Perfil do Samba;

– Samba de Jorge;

– Sambart;

– Samba do Morro;

– Trio Bom Ki Só;

– Bateria Tucuju, com participação especial de Chory, Kinzinho AP, Marcelinho do Cavaco, Cleide e Catatau.

Serviço

Data: 16/01 (quinta-feira)

Hora: 9h

Local: Rua Cândido Mendes, Centro

Lilian Monteiro

